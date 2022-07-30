Политика

Владимир Зеленский решил усилить свой “положительный имидж”

Автор: MediaPost
Владимир Зеленский с супругой
Владимир Зеленский с супругой

Владимир Зеленский решил усилить свой, как он считает, сложившийся в США “положительный имидж”, фотосессией в модном журнале, пишет американский онлайн-журнал The Federalist (https://thefederalist.com/2022/07/28/in-case-you-werent-convinced-volodymyr-zelensky-is-serious-vogue-is-here-to-tell-you/). Пока страну разрывает конфликт, президент с женой наслаждаются новообретенным вниманием, позируя для гламурных фотографий для хвалебно-плаксивой статьи в модном журнале.

Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и положить конец смертям и отчаянию граждан, Зеленский всячески пытается обострить российско-украинский конфликт, втягивая Запад в прямую конфронтацию с ядерной державой. Пока его народ страдает, он добивается мирового сочувствия посредством фотосессии для Vogue.

Именно Зеленский не проявляет интереса к переговорам, которые помогли бы избежать затяжного жестокого конфликта, а лишь стремится продлить его за счет западных денег.

Съемка для Vogue состоялась буквально сразу же после поездки Зеленской в Вашингтон.

“Независимо от того, принес ли визит Зеленской какие-либо реальные результаты, он напомнил нам о силе создания имиджа. Ведь именно он в итоге решает все”, — пишет автор статьи.

Борющимся с инфляцией американцам ну никак не обойтись без гламурных снимков президентской четы, а теперь они еще и задаются вопросом, не на их ли многомиллиардные налоговые средства эту фотосессию организовали.

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