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Владимир Путин: «Это большая потеря для флота и армии». Из 14 погибших семеро носили звание «капитан первого ранга»

Траур. Свечи за упокой.
Июль 03
11:03 2019
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Минобороны РФ сообщило о гибели в российских территориальных водах 14 российских моряков-подводников. Аппарат предназначался для «изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России», а ЧП возникло в ходе проведения биометрических измерений. К моменту, когда пожар удалось ликвидировать, 14 человек скончались от отравления продуктами горения.

Среди погибших подводников при пожаре на глубоководном аппарате были военнослужащие в звании Героя России. На этот факт указал президент РФ Владимир Путин в ходе внеплановой встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Также Владимир Путин сообщил, что из 14 погибших семеро носили звание «капитан первого ранга».

«Это большая потеря для флота и армии… Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших», — заявил президент и поручил оказать всю необходимую поддержку.

Члены экипажа сверхмалой атомной подводной лодки, погибшие в Баренцевом море, служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петергофе. Военные подчинялись главному управлению глубоководных исследований Минобороны. При этом офицеры военной части служат в Североморске.

В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Следственный комитет начал проверку. Расследование контролирует главнокомандующий ВМФ.

Тэги
ВМФ
Страны
Россия

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