Владимир Путин: Антироссийские санкции ударили по странам Запада

Антироссийские санкции ударили по странам Запада и открыли для России новые возможности, заявил президент России Владимир Путин:

«Отказ ряда стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, уже ударил по миллионам европейцев.

Спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается и на США. Везде растут цены — и инфляция зашкаливает просто для этих стран, она носит беспрецедентный (характер).

Безусловно, и мы сталкиваемся с проблемами, но для нас открываются альтернативные возможности».