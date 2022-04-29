Экономика

Владимир Путин: Антироссийские санкции ударили по странам Запада

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Владимир Владимирович Путин. Фото: пресс-служба президента России
Владимир Владимирович Путин. Фото: пресс-служба президента России

Антироссийские санкции ударили по странам Запада и открыли для России новые возможности, заявил президент России Владимир Путин:

«Отказ ряда стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, уже ударил по миллионам европейцев.

Спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается и на США. Везде растут цены — и инфляция зашкаливает просто для этих стран, она носит беспрецедентный (характер).

Безусловно, и мы сталкиваемся с проблемами, но для нас открываются альтернативные возможности».

СтраныРоссия
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