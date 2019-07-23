Владимир Малиновский освобождён от должности заместителя Генерального прокурора РФ
Совет Федерации освободил Владимира Малиновского от должности заместителя Генерального прокурора РФ на основании поданного им рапорта о выходе на пенсию за выслугой лет.
По этому вопросу выступили представитель Президента в СФ Артур Муравьев, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.
Накануне на совместном заседании двух Комитетов СФ палате было рекомендовано освободить Владимира Малиновского от должности.