Визит чудотворной иконы святого царя-мученика Николая II в монастырь Животворящего Креста Господня в д. Крест Погост

25 ноября 2018 г. чудотворная икона Св. Царя-Мученика Николая II по благословению Епископа Шуйского и Тейковского Матфея, из Москвы отправилась в монастырь Животворящего Креста Господня в Ивановскую область в д. Крест Погост, где в 1423 году был явлен Крест Господень.

Выехали рано утром, чтобы минуя московские автомобильные пробки к часу дня быть в монастыре. В наши планы входило еще по дороге в монастырь посетить могилку игумена Бориса (Храмцова) на Лаврском кладбище в д. Деулино. Трудами и молитвами присно поминаемого игумена Бориса было положено начало возрождению Крестовоздвиженского храма на Никольском погосте, впоследствии преобразованного в монастырь Животворящего Креста Господня. Архиепископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский Амвросий (Щуров) вспоминал: «Отец Борис незаметно нес свой крест, оставляя добрый след в сердцах своих пасомых».

Игумен Гавриил – настоятель монастыря Животворящего Креста Господня, духовное чадо и сподвижник отца Бориса, встретил нас на могилке, и мы вместе отслужили панихиду. Впервые посетившие могилу игумена Бориса (Храмцова), Глава Войсковой Православной Миссии, сопровождающий чудотворную икону последние восемь лет, — Игорь Евгеньевич Смыков, православный писатель, сценарист — Иван Иванович Жук, оператор телестудии Сретенского монастыря – Дмитрий Владимирович Глевинский, отметили благоговейное отношение к памяти о. Бориса его духовных чад и особую благодатную радость в этом месте.

В монастыре нас встречал колокольный звон, и братья во главе с наместником торжественно вышли к главному входу в храм приветствовать, прибывшую чудотворную икону св. страстотерпца Царя-Мученика Николая II (Император Российской державы — Николай II, в год 300-летия Дома Романовых, 105 лет назад, в 1913 г., посетил со Святым Семейством, здешние места). С большим подъемом насельники монастыря и многочисленные гости, отслужили молебен перед чудотворной иконой. Все ощущали душевную радость и царственное присутствие. До позднего вечера приезжали паломники — почитатели Святых Царственных Мучеников, все стремились приложиться к иконе и получить помощь и заступничество у святого молитвенника за Россию, нашего последнего Государя — Императора Российского Николая Александровича.

Как свидетельствует Сказание, пастухи, увидевшие здесь в 1423 г. свет неизреченный, изливавшийся с неба на землю, от страха «.. падоша аки мертвые на целый час». Впрочем, сила Божия укрепила их. От Господня Распятия был к людям голос: «Будет на сем месте благодать Божия и дом Божий; аще кто с верою приидетпомолитися, будут многие исцеления и чудеса от Животворящего Креста молитв ради чудотворца Николы. Шедше проповедайте сия всем людям, чтобы на сем месте людие поставили церковь Мою».

Незримой нитью связаны мировые исторические события между собой, пусть и происходят они в разных концах Земли.

В 1423 году Константинополь – столица Византии и колыбель восточной ветви христианской религии – подвергся второй осаде турками-османами. И в 1453 году, после третьей осады, со смертью императора Константина XI Византийская империя окончательной прекратит свое существования. Крест, явленный на Сахотском болоте, являлся символическим Византийским благословением России, как Третьему Риму. «Москва Третий Рим, Четвертому не бывать» — эти слова старца псковского Елеазарова монастыря Филофея, невольно приходят на память.

В современной сложной исторической обстановке XXI века,почти через шесть веков, когда снова решаются судьбы Вселенского Православия, мы, прибывшие с чудотворной иконой святого страстотерпца Царя-Мученика Николая II, на место явления Животворящего Креста Господня, ощущая почти осязаемое присутствие Государя, с особой ответственностью осознали эту незримую нить, связывающую мировые исторические события.

В монастырской гостинице, переполненные впечатлениями от увиденного и пережитого, мы до поздней ночи делились размышлениями о настоящем и будущем России, понимая,что не случайно привел нас Господь и святой Царь-Мученик в это святое место в эти тревожные для мира и России дни.

Рано утром была совершена божественная литургия и при большом стечении паломников отслужен молебен перед чудотворной иконой святого Царя-Мученика Николая II, столетие мученической кончины которого отмечалось в этом году.

Икону поставили у монастырского Креста, и многочисленные паломники обращались в своих нуждах и печалях к двум историческим русским святыням, встреча которых состоялась в такое важное для Вселенского Православия, России и каждого православного христианина время.

Быстро пролетело время посещения сакрального для российской истории «места сего» и нужно было прощаться. Икона святого Государя Императора Николая II Александровича покинула монастырский храм и мы, получив благодать, благословение и новые силы отправились на свои места служения, трудов и послушаний, веря, что наш визит привнесет новый импульс для возрождения «места сего» и всей нашей многострадальной Великой Исторической России.

Общественный деятель, организатор «царского визита» — Чернавский Александр Федорович

Фото: Иван Иванович Жук и Игорь Евгеньевич Смыков.