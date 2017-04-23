Виктор Николаевич Николаев. Живый в помощи Вышнего

На праздничной пасхальной седмице в Санкт-Петербурге прошла встреча читателей с участником боевых действий в Афганистане, известным писателем Николаевым Виктором Николаевичем, организованная Координационным Советом патриотических сил Санкт — Петербурга и Лен. области.

В православном драматическом театре «Странник», 17 апреля 2017 года в камерной обстановке состоялась встреча Николаева Виктора Николаевича, лауреата Большой литературной премии России, лауреата Патриаршей литературной премии, майора запаса, кавалера ордена Красной Звезды, автора книги «Живый в помощи. Записки афганца», с жителями Санкт-Петербурга.

«Живый в помощи Вышняго…» так начинается 90-й, боевой псалом.

«Живый в помощи. Записки афганца» так называется книга Николаева Виктора Николаевича, которая с 1999 года не сходит с прилавков книжных магазинов.

Сейчас её тираж более миллиона, она известна во многих странах. Эта книга стала началом творческого пути воина, прошедшего через жернова той войны.

Израненный и покорёженный ею, потерявший физические силы, он вышел на поиск истины в жизни, нашёл Веру – Веру Православную, ощутил прилив энергии, бодрости, увидел путеводную звезду, пришёл в храм. Под расписку и Веру отдал себя в руки врачам. Остался жить. Написал прекрасную книгу о самовозрождении человека, о собственной судьбе, об Афганистане, о России, о Православии.

В присутствии чтимой Православной святыни — Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил Виктору Николаеву памятную медаль «Генерал — лейтенант И. Д. Волков. За верность Присяге», учреждённую Ассоциацией ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России и посвящённую памяти начальника Петроградского окружного жандармского управления генерал — лейтенанта И. Д. Волкова, погибшего за Веру, Царя и Отечество во время февральского переворота 1917 года.

В жизни каждого человека случаются встречи, которые запоминаются на всю жизнь. Встреча с Виктором Николаевым, стала особенным событием, которого давно ждали.

После встречи все желающие смогли приобрести книги с автографом автора.