VII Восточный экономический форум, женская повестка 2022

Восточный экономический форум (ВЭФ) учрежден указом Президента Российской Федерации Владимира Путина и проводится ежегодно в городе Владивостоке.

Впервые женская повестка, курируемая Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации, получила широкое освещение на одной из ключевых международных площадок на Дальнем Востоке. В рамках работы Совета на ВЭФ участники обсудили развитие здравоохранения на удаленных территориях России, международное сотрудничество в новых условиях, а также проектную деятельность женщин, направленную на устойчивое развитие.

Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Вице-спикер СФ приняла участие в сессиях Евразийского женского форума, которые состоялись в рамках VII Восточного экономического форума.

Приоритетным мероприятием, по ее мнению, стала сессия «Построение социально ориентированной экономики в партнерстве женщин W20, АТЭС, БРИКС», посвященная продолжению международного партнерства и его перспективам.

Участники сессии особенно отметили роль Евразийского женского форума, который стал традиционной площадкой для межнационального взаимодействия, а также вклад самих женщин в развитие партнерских отношений на глобальном уровне.

«На полях ЕЖФ сверяют позиции по самым важным направлениям БРИКС, АТЭС, «Женская двадцатка» (W20), формируются новые, востребованные мировым сообществом, объединения. Примером являются Женский деловой альянс БРИКС, Международный клуб победителей конкурса предпринимательских проектов в АТЭС и другие. Подчеркну, что, несмотря на политическую конъюнктуру, наше сотрудничество продолжается, в том числе в рамках реализации совместных проектов», – сказала Галина Карелова.

Вице-спикер СФ напомнила, что на III ЕЖФ было поддержано предложение Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о создании постоянного координационного механизма «Женской двадцатки» на платформе форума. В результате инициативы ЕЖФ включены в приоритеты работы W20, они нашли отражение в рекомендациях лидерам Группы двадцати (G20) в части расширения прав и возможностей женщин в образовании, участии в научно-технической сфере, в сельском хозяйстве, здравоохранении.

Другим объединением, которое доказало свою эффективность и стало действенным механизмом сотрудничества является Женский деловой альянс БРИКС. Среди основных направлений взаимодействия сенатор выделила начало кооперации между малыми и средними предприятиями Югры и стран БРИКС, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, а также работу в области совместных исследований эффективности корпоративных программ социальной ответственности.

Отдельного внимания, по мнению Галины Кареловой, заслуживает Международный клуб победителей конкурса АТЭС, который стал экосистемой для обмена лучшими социально значимыми практиками и сотрудничества экспертов, предпринимателей и инвесторов на самых различных площадках. Проекты его участниц способствуют развитию высоких технологий, образования, сельского хозяйства, сохранению культурных традиций.

Галина Карелова выразила уверенность, что нынешний диалог в рамках ВЭФ послужит дальнейшему расширению границ женского сотрудничества в различных сферах жизни общества, реализации новых проектов, направленных на социальную стабильность, сохранение здоровья граждан и их благополучие.