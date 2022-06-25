Видеоблогера Кирилла Фёдорова пытали в рижской тюрьме

Журналист Алексей Стефанов разместил в своём телеграм-канале письмо, переданное видеоблогером Кириллом Фёдоровым, арестованного и брошенного в тюрьму латвийскими властями в марте этого года.

«Приветствую вас, друзья мои! Последние дни, до вашего любимого (потому, что единственного) политзаключённого блогера в самой демократичной стране ЕС — стали доходить письма! С большим удовольствием прочитал 40 страниц писем со всех уголков земного шара, в т. ч. с Украины и даже США. Это невероятно приятно. Кого-то, как моего друга Андрея, продюсера „Атаки Мертвецов“ я знаю, а многих, возможно, никогда даже не увижу. Спасибо вам, мальчики и девочки, семейные пары с котами и просто неравнодушные Люди. Так как я нахожусь в самой свободной, прогрессивной и прекрасной стране, то мне, в отличии от загнивающей России, нельзя писать письмо через сайт, за какие-то небольшие деньги. У нас тут передовые технологии времён восстания Декабристов. Но мне ваши письма рано или поздно приходят. Хех, сколько я прочитал анекдотов, историй про бывших жён, авто, экономику, баек про молодость и советов про то, как правильно держаться. За это время я успел пережить пытки, угрозы, физическое и психологическое воздействие, обман и множество всего, что просто невозможно в Европе», — пишет Фёдоров.

Он отметил факт того, что пресса в Латвии проявляет полнейшее равнодушие к его истории. В качестве примера Фёдоров упомянул канал «И грянул Грэм», созданный рижским журналистом Вадимом Радионовым — ведущие этого канала ежедневно сетуют на «нарушения прав человека в России».

«К сожалению, пресса молчит и СМИ работают на государство. Я так и не знаю спустя 3(!) месяца — где, когда и что конкретно я сделал или сказал. Забавно, да? Если бы этой забавой не была моя жизнь и здоровье. Но кого это волнует? Иронично, как СМИ в этой прекрасной стране переживают за здоровье Навального, но что-то не слышу, чтобы они осуждали терапию электрическим током, применявшуюся ко мне. Хотя, это же не может быть в Европе, в 21 веке? А если не может, значит этого нет. Правильно я говорю? Стыдно, товарищи. Этот отрывок посвящается всем журналистам Латвии, в том числе знакомым. Отдельный привет „И грянул Грэм“ на YouTube. Там громко говорили про объективность. Но, видимо никого репрессии и пытки не интересуют, если они происходят не в Китае, РФ, Украине и т. д. Даже если есть много свидетелей и доказательств», — констатирует Фёдоров.

«Эх, ребята, не забывайте и помните, ибо кроме семьи, друзей и вас — надежды мало! Вокруг одни преступники, лжецы и подлецы. Я держусь. Хочу и буду жить (по крайней мере настолько, насколько это зависит от меня!). Всем желаю думать своей головой. Ну и конечно же, всех с наступающим Летом. Проведите его достойно. Всех обнял! Особенно тех, кто пишет и делится моими письмами! Будем жить, братцы!», — этими словами окончил своё письмо политзаключённый Кирилл Фёдоров, находящийся в Рижской Центральной тюрьме.

Напомним, латвийские спецслужбы нашли, что Фёдоров на своем канале «История оружия» освещает ход военной спецоперации на Украине с пророссийских позиций — чего ему не простили. За истекшее с момента его ареста время Фёдорова так и не выпустили под залог, чего добивался адвокат блогера.