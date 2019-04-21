Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье

Сегодня мы отмечаем Вход Господень в Иерусалим, один из величайших христианских праздников. Чтобы глубже осознать смысл сего торжества, необходимо окунуться в далёкие новозаветные времена. Господа, входящего в Иерусалим, сопровождали Его многочисленные дела, они шли вместе с Ним и создавали атмосферу почитания Его как Мессии, вызывали волну воодушевления и надежд.

К делам относятся и те многочисленные чудеса, которые совершил Спаситель. Наиболее яркие из них связаны с воскрешением из мертвых. Так, Он воскресил только что умершую дочь Иаира, девицу двенадцати лет, и сына вдовы из города Наина, которого уже несли на погребение. Но с Лазарем Четверодневным произошло чудо куда большее: он уже был погребен, четыре дня его тело находилось в пещере, служившей ему склепом, и оттуда уже доносился запах тления. Христос воскресил его только словом уст Своих. Лазарь вышел из пещеры, обвязанный пеленами — и живой! Это величайшее чудо так потрясло людей, что они специально приходили в Вифанию, где жил Лазарь, чтобы посмотреть на воскресшего.

Когда народ узнал, что Христос направляется в Иерусалим, многие поспешили туда в стремлении увидеть Спасителя: они ожидали прихода Мессии, и по пророчествам всё сходилось именно в Нём. Приведу слова пророка Захарии (глава 9, стих 9): «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле». Подобных весьма точных пророчеств было несколько.

Народ израильский возлагал на Христа свои чаяния и надежды, поэтому Его встреча превратилась во всеобщий праздник. Люди бежали, обгоняя друг друга, на ходу срывая ветви финиковых пальм и постилая на дорогу свои одежды, и при этом восклицали: «Благословен грядущий во имя Господне… Осанна в вышних», — как повествует нам свидетель тех событий, евангелист Марк в 11-й главе, 9-й стих. Писали об этом и другие евангелисты, при этом подчёркивали, что особый восторг испытывали дети.

Почему же именно дети имели такую огромную радость? Ответ очевиден: дети тянутся ко всему живому. Никто так, как дети, не любит животных: кошечек, птиц — всё, в чём явственно проявляется жизнь. А Христос явил собой высшее воплощение жизни, способной превозмочь даже смерть.

Но вместе с восторгом, исходившим от детей, мы слышим негодование первосвященников, книжников и фарисеев — правящей элиты. Они возмущались и упрекали Христа: «Что это Тебя так прославляют?» Господь отвечал им: «Если они умолкнут, то камни возопиют» (Лука 19, 40).

Почему столько ненависти исходило от руководителей израильского народа? Разве они не любили жизнь? Нет, любили, но не ту жизнь, которую принёс Спаситель, а другую — жизнь в материальном благополучии, полную ощущения собственного превосходства от обладания земными благами. Оказалось, что у правящей верхушки и народа разные цели и задачи и разный взгляд на жизнь. Власть имущие скованы жаждой личного обогащения, духовно порабощены ею. А народ прост, не богат, но свободен.

Чтобы пояснить, что следует понимать под словом жизнь, приведу слова апостола Иоанна из первого послания (гл. 1, стих 2): «В Нём жизнь явилась, Вечная Жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Христос принёс не блаженство земного существования, а Вечную Жизнь, которая была у Отца Его Небесного. Его дар был гораздо более велик и ценен, но общество не смогло это по достоинству оценить — к земному и тленному прикипели людские сердца.

Христос сегодня тот же, что вчера, и перед нами всё тот же выбор. И мы сегодня не просто вспоминаем события давно минувших веков, а живо и явственно сопереживаем ему, ибо Господь и сейчас нас призывает и ставит перед выбором.

Икона «Вход Господень в Иерусалим», находящаяся на аналое в центральной части храма, расположена там не для украшения: она служит явным свидетельством и нашим признанием в том, что мы являемся соучастниками событий, которые описал иконописец по евангельскому сюжету. Мы здесь, на земле, находимся в Церкви воинствующей, видимой, а в храме также невидимо присутствует и Церковь-победительница, воплощенная в образах святых угодников, ангелов и сил бесплотных и Самого Христа. И мы снова и снова, паки и паки приносим ветви верб, как ветви финиковых пальм, и реально встречаем Спасителя. В Церковном организме нет времени, всё реалистично и живо. И все мы помним события, последовавшие за этим, как это описано в Евангелии.

Мы сегодняшние страдаем от того, что в те времена народ не познал в лице Христа истинного Мессию, и вскоре те же самые люди, которые радостно встречали Его в Иерусалиме, в ожесточении сердец кричали: распни, распни Его! Они предали на смерть Того, кому совсем недавно возглашали Осанну.

Как люди нетверды в вере, переменчивы и непостоянны — ведь не прошло и пяти дней! Как озлобляются, если события развиваются не по их представлению и не по их планам! По своей приземлённости и недальновидности, огрубению сердец, они отправляют на мучительную казнь Того, Кто превыше их во всём. Тёмные и жестоковыйные поднимают руку на Того, Кто есть «путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).

И в современном мире постоянно происходит покушение на «истину и жизнь». А ведь христиане есть воины Христовы, и кто, как не мы, должен отстаивать Правду. Если не будем честны и справедливы в этой жизни, как мы предстанем на Страшном Суде и какой ответ дадим? Не уподобляемся ли мы в этой жизни тем, кто отверг Спасителя в угоду правящей верхушке? Молчанием также предаётся Правда.

Вербная веточка, которую вы получаете в храме или приносите с собой, встречая Спасителя, напоминает нам о торжестве жизни над смертью: еще совсем недавно эта ветка была как бы мертва, а теперь ожила и распустила почки. Так же Христос восстал из мертвых, смертию смерть поправ, так же когда-то воскреснут наши покойные сродники и близкие — всех ожидает всеобщее воскресение. Многое в Церковной жизни символично, и наша скромная веточка вербы — еще одно тому доказательство.

Мир многогранен, есть в нем и неверующие люди, которые живут только в своё удовольствие, руководствуясь принципом: ешь, пей, всё равно умрём. Как можно ожидать от них милосердия, добродетели и любви? Таким образом я подхожу к сокровенной книге Откровения Иоанна Богослова. Глава 21 нам предвозвещает, что когда-то земля устанет от человеческих грехов, не сможет больше всё это носить на себе. Она как будто живое тело, отягченное растущим грузом, она утомлена бесплодными смоковницами, наполняющими её поверхность, да в общем-то и паразитами. Зачитаю стих 7-й и 8-й: «Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он мне будет сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнём и серою». А в начале главы говорится, что «будет новое небо и новая земля».

Святитель Николай Сербский написал книгу «Символы и сигналы», в которой призывает чувствовать сигналы, посылаемые свыше, уметь их толковать и правильно воспринимать. На этой неделе, 15 апреля, возник сильный пожар в соборе Парижской Богоматери, официальном кафедральном соборе архиепископа Парижа, символе христианства в Европе, где хранился Терновый венец Иисуса Христа. Вывод напрашивается сам собой: оскудевает вера, пропадает любовь — и это сигнал свыше. Сравнительно недавно на Святой Земле, в городе Хеврон, засох Мамврийский дуб, это где, по библейскому писанию, Авраам встретил живоначальную Троицу.

Земля устала, и величайшие святыни уходят от нас. Но есть ещё время всё изменить своим покаянием. Будем же встречать Христа искренне, как дети, радоваться Ему в своём сердце, хвалить и превозносить Его Святое Имя!