Политика

Верховная Рада Украины поддержала законопроект об особых гарантиях для граждан Польши

Автор: Максим Сливко

Верховная Рада Украины поддержала законопроект об особых гарантиях для граждан Польши

Теперь поляки смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия Закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины. В частности, поляки будут иметь те же права на трудоустройство и образование, что и украинцы. Смогут работать в силовых структурах, судах и занимать административные должности.

Создается юридическая база для поглощения Украины Польшей. История повторяется – польский пан и еврей-управляющий панским поместьем.

СтраныПольша Украина
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