Великорусский реваншизм или братский союз?

9 марта 2017 года президент республики Белоруссия А.Г.Лукашенко на заседании Госсовета сказал:

Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева. Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем покупать по европейским ценам. Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия.

А.Г.Лукашенко угрожает России выходом из ЕврАзЭС и повышением транзитных тарифов. И подобная риторика из уст президента Белоруссии звучит уже не в первый раз! Пришло время напомнить некоторым, весьма забывчивым президентам независимых республик бывшего СССР, что, играя в собственную суверенность, они постоянно забывают о главном – о России. Если не будет России в любом виде – сильном или ослабленном, как это было 17 лет назад, то государственность бывших республик, некогда грандиозного союза, испарится за один месяц или еще быстрее. Они забывают, что им позволено встречаться с западными лидерами и представлять свои республики в ООН и Совете Безопасности лишь только потому, что жива Россия, жив русский народ. Они забывают, что западные компании и банки ведут с ними дела лишь потому, что эти самые компании и банки ведут дела с Россией, и, уважая Россию, благосклонно относятся к представителям, так называемого, крупного бизнеса республик бывшего СССР. Они забывают, что им никогда не избавиться от этой приставки – республики бывшего СССР, и от вторичности своей роли до тех пор, пока Россия не потребует своего назад – возвращения империи СССР.

И это не великорусский реваншизм, когда Кремль мечтает вернуть назад могущество ЦК КПСС и силу СССР, наоборот, те, кто сегодня определяют политику России не хотят и не понимают, что делать с наследием СССР в России. Этого желает, и с каждым днем все настойчивее, русский народ, который составляет подавляющее большинство в России, Украине и Белоруссии. Это русский народ животворит в Казахстане, заставляет богатеть Азербайджан и Туркмению, не позволяет исчезнуть под китайским управлением Монголии, Узбекистану, Таджикистану, Киргизии. Не позволяет Турции поработить Грузию и Армению, а Ирану войти в Дагестан, Ингушетию и Чечню. Везде присутствует десница России и русского народа, так ненавидимого местными национальными элитами, мечтающими все 25 лет независимости окончательно избавиться от покровительства России. И если на Украине и в Белоруссии рука Москвы присутствует физически, то в странах Средней Азии, в Монголии, республиках Прибалтики и даже в Польше, влияние России происходит мистически, на ментальном уровне, ибо совместное проживание с русским народом оставляет неизгладимый след на мировоззрении, обычаях и даже национальной самоидентификации тех, кто сегодня пытается, во многом безуспешно, вытравить, выжечь из себя русский мир, который прочно вошел в самое сердце тех, кто еще вчера жил бок об бок с русским народом.

Пора понять и принять, что нельзя, невозможно избавиться от таких свойств Русской нации, как русская культура и русские традиции, даже независимо от самого носителя этих принципов русского мира, каким бы внешне грубым и малокультурным он не представлялся, ведь именно русский человек одухотворяет все умершее, внешне наносное и чуждое, что веками скапливалось на самом дне народной души тех, кто впитывал чуждую культуру европейского ренессанса, помноженную на настоящий шовинизм просвещенной венецианско – карфагенским духом Европы. Пора признать и перестать сопротивляться, хотя бы в наступившие последние времена перед всеобщей катастрофой низменных страстей, тем остаткам русского мира, который еще теплится, как в носителях его – русских людях, так и в тех, кто десятилетия делил с русским народом радость и невзгоды страшного, предапокалипсического ХХ века. Нужно уважать, по крайней мере, самих себя, даже если не уважаете русский народ и Россию.

Не Россия должна платить Белоруссии за буферную зону, на которой настаивает А.Г.Лукашенко, постоянно повторяя эту мантру, даже не понимая настоящий ее смысл, а Белоруссия должна платить за то, что существует до сих пор. Платить за то, что еще живы предприятия СССР, до конца не развалена советская инфраструктура. Это Украина должна платить за то, что с ней еще разговаривает Запад, а не ввел войска НАТО в ответ на Донбасскую войну и возвращение Крыма в Россию. Это Казахстан должен платить России за то, что Китай еще не занял все значимые места в Мажилисе и не приватизировал все предприятия в китайскую собственность, позволяя бывшему члену Политбюро ЦК КПСС Н.А.Назарбаеву столько лет руководить страной. Это Узбекистан, Таджикистан и Киргизия должны платить России за то, что еще существуют как государственные единицы, а не стали объединенным суннитским халифатом под внешним управлением Великобритании и Ближневосточных монархий. Все бывшие республики СССР должны платить России дань, но не деньгами, а уважением, расположением военных российских баз, рублевой финансовой системой и русским языком, как средством делопроизводства и межгосударственного общения, с приведением местных национальных элит к присяге Кремлю. Всё, ничего больше не нужно, остальное ваше и только ваше!

Но во всей этой стройной системе русского мира есть только один изъян – сам Кремль, как средоточие власти ЦК КПСС, помноженной на олигархический капитализм, принадлежащий офшорам Великобритании и США. Это самый большой минус временного правительства переходного периода, которым является нынешняя кремлевская власть. Единожды совершив подлог в сентябре – декабре 1993 года, вся вертикаль ельцинского преемства несет на себе иудину печать предательства России и русского народа. Никто не поверит, не приклонит смиренно главу тому, кто предал и унизил собственный народ. Ликвидировав сам принцип народной власти указом №1400 от 21 сентября 1993 года, Б.Ельцин совершил государственный переворот, передав власть Государственной Думе и Совету Федерации, не являющимся народными представителями, так как составляют собой лишь две палаты исполнительной и законодательной власти, но не несущих всю полноту народного представительства, которым является съезд народных депутатов и его орган – Верховный совет. Передав власть временному правительству (ГД и СФ России) переходного периода, заговорщики даже не удосужились легитимизировать проект Конституции 1993 года после референдума, а также новые органы власти, которые должно было утвердить Конституционное собрание (Учредительное собрание).

Почему этого не произошло? Испугались малой явки на конституционном референдуме, поэтому саму идею Учредительного собрания – нового съезда народных депутатов просто положили под спуд, до лучших времен. Но чем дальше происходило разграбление страны в виде приватизационных аукционов, тем страшнее становилось заговорщикам, уже не видевшим никакого выхода из создавшейся ситуации, в которую они собственными руками загнали народ и основной закон страны. В надежде, что все придет в норму неким чудесным образом: «рынок сам все отрегулирует», партийная номенклатура, не умевшая мыслить широко, привела страну к дефолту 1998 года, когда через пять лет новейшей истории приватизации страна подошла к своему пределу. Как и прежде, всю тяжесть собственных ошибок и предательства, члены ЦК КПСС переложили на плечи трудового народа, в очередной раз обесценив его сбережения и заработные платы. При этом пришлось найти и того, кто без тени сомнений возьмет на себя ношу государственного управления и ответственности за грехи «отцов», разваливших за пять лет некогда цветущую Державу. На их удивление, В.В.Путин справился, конечно, не без помощи весьма благоприятной внешней конъюнктуры. Прошло еще без малого 15 лет, когда понадобился очередной дефолт, разоривший население за один месяц вдвое – и подобная практика уже стала привычной для постсоветской России, так как не вызывала резкого увеличения негативных тенденций в обществе.

Итак, с 1993 года Россия живет в новых условиях временного правительства переходного периода и этот период явно затянулся настолько, что простого выхода из него в обозримом будущем нет и быть не может. Но и существовать в рамках временного правительства страна тоже не может, при этом никто не знает, когда этот период закончится и, главное, как он закончится. Этого не могут не опасаться в бывших республиках СССР, выстраивая собственные методы защиты от любого возможного сценария развития событий в России. Однако, когда мнимый или подлинный друг защищается от самой России, он не может стать к нам ближе, предпочитая держаться подальше, хватаясь за любое предложение, исходящее, как правило, от тех структур, которые мечтают видеть Россию ослабленной и разделенной на части. Поэтому сегодня, в рамках той парадигмы нынешней российской власти, проповедуемой Кремлем, говорить о любом сближении бессмысленно и абсолютно бесперспективно, что давно поняли на Донбассе, но у руководства ДНР и ЛНР нет иного выхода, как доверять руководству России, ругая в узком кругу всю вертикаль российской власти, не позволяющей опрокинуть соединения АТО единым «Сталинским ударом».

Чтобы возродить СССР в виде нового союза России и братских республик, нужно измениться самой России, ее руководству и ее государственному устройству, то есть перестать быть временным правительством переходного периода. Но как это сделать, какой способ применить? Революционный? Но подобный метод может привести к неизвестным, плохо управляемым процессам, наподобие Майдану Незалежности на Украине в феврале 2014 года. Выборы? Но метод либерально – демократического способа изменения основ государственного управления при условии партийного руководства страной не только не продуктивен, но бессмысленнен. Дворцовый переворот? Но кем и как? Особенно в окружении В.В.Путина, где уже полностью сформировался тот способ управления, который привел к дефолту 2014 года. То есть, любой внутренний метод изменения государственного устройства России чреват неуправляемыми процессами и непонятно, кто будет в конце очередного переходного процесса руководить страной и создавать новые основы государственного строя. Это не наш, не российский метод. Что нужно делать, как вернуть в Россию народное представительство и исполнить Конституцию, которая в статье 3 часть 1 гласит:

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

Когда высшим выразителем народной воли является не референдум и не свободные выборы, как записано в проекте Конституции 1993 года в статье 3 часть 3, а съезд народных депутатов, на созыв которого никогда не пойдет нынешняя власть Кремля, опасаясь потери власти уже в первый день работы съезда. Неужели снова, как и сто лет назад, нынешнюю смену государственного устройства будут определять на Западе, в Лондоне, Берлине, Риме, Париже и Вашингтоне? Так и есть, ибо всему западному сообществу, политическим и аристократическим клубам, орденам и масонским ложам необходимо исполнение пророчества, без которого невозможно объединение целого мира под властью Иерусалимского царя. И этим пророчеством является Русский царь, без которого невозможно создание условий для Иерусалимского царя.

Итак, всех нас, все республики бывшего СССР ждет российский реваншизм под скрижалями Русского царя? Нет, не реваншизм, а воссоздание братского союза, но на новых, беспартийных условиях, с доминированием России и русской идеи, как примата русской культуры, языка и традиций, уже прочно вплетенных в национальную ткань всех республик бывшего СССР. Не реваншизм колониального устройства, каким никогда не был СССР и не была Российская Империя, но добровольный союз с уважением прав и всех национальных особенностей, без финансовой разверстки (распределения) общей казны, но по степени участия каждого субъекта федерации в собственном развитии, когда Москва защищает и охраняет от внешних воздействий границы, финансовую и политическую систему, представляя равноправные интересы всех республик русского мира, имя которому Россия. Не СССР с его партийной идеологией, не РФ с олигархическим капитализмом, но Россия – социалистическая монархия национальных элит, равноприближенных к управлению с полной автономностью суверенной экономики и национальных традиций под сенью Русского царя.