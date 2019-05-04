Величание святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Свято-Духов монастырь г. Вильнюс

1 мая 2019 г., Четвёртый день Пасхи Христовой. День памяти Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Свято-Духов монастырь г. Вильнюс, где уже много столетий покоятся их мощи.

27 апреля – день памяти Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Но, в этом году в связи с тем, что 27-е число приходилось на Великую субботу, празднование было перенесено на 1-е мая. В этот день состоялась торжественная литургия, которая проходила в главном православном храме Литвы – храме Святого Духа, где и покоятся нетленные мощи святых Антония, Иоанна и Евстафия. В Свято-Духовом монастыре собралось высшее духовенство Православной церкви в Литве. Божественную литургию возглавлял новый глава Православной церкви в Литве, архиепископ Иннокентий (в миру Валерий Федорович Васильев). С владыкой служило около 40 священников.