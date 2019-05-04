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«Вдоль да по речке» Патриарший хор Свято-Данилова монастыря

«Вдоль да по речке» Патриарший хор Свято-Данилова монастыря
Май 05
00:35 2019
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Русская народная песня, а также строевая солдатская песня Русской армии. Патриарший хор Московского Данилова монастыря – один из самых известных певческих коллективов в России.
Этот уникальный коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
Регент Георгий Сафонов.
Фрагмент выступления в Вильнюсской Ратуше 2013 г.

Текст:
Вдоль да по речке,
Вдоль да по Казанке
Серый селезень плывёт.

Ой, да люли, люли,
Ой, да люли, люли,
Серый селезень плывёт.

Вдоль да по бережку,
Вдоль да по крутому
Добрый молодец идет.

Сам он со кудрями,
Сам он со русыми
Разговаривает:
«Кому мои кудри,
Кому мои русы
Достанутся расчесать?»

Доставались кудри,
Доставались русы
Старой бабе расчесать.

Как она ни чешет,
Как она ни гладит,
Только волосы дерет.

Вдоль да по речке,
Вдоль да по Казанке,
Серый селезень плывёт.

Вдоль да по бережку,
Вдоль да по крутому
Добрый молодец идет.

Сам он со кудрями,
Сам он со русыми
Разговаривает:

«Кому мои кудри,
Кому мои русы
Достанутся расчесать?»

Доставались кудри,
Доставались русы
Молодой вдове чесать.

Как она ни чешет,
Как она ни гладит,
Только горьки слёзы льёт.

Доставались кудри,
Доставались русы
Красной девице чесать.

Уж она и чешет,
Уж она и гладит,
Волос к волосу кладёт.

Вдоль да по речке,
Вдоль да по Казанке
Серый селезень плывёт.

Страны
ЛитваРоссия

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