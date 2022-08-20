Сегодня в подмосковном парке «Патриот» по инициативе министра обороны Сергея Шойгу проводится международный антифашистский конгресс. Цитаты из выступления министра:

“Вашингтон сделал все после распада СССР, чтобы превратить Украину в антипод России. Поощрялось продвижение законов, запрещающих русский язык, русскую прессу и культуру, все, что связано с нашей страной…

Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов. Верховная Рада провозгласила боевиков ОУН-УПА бойцами за национальную независимость.

Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных Киевом»

Судя по последним заявлениям Медведева и Шойгу, отношение к «Украине-антиРоссии» в высших кругах российского руководства становится всё более определенным. Карфаген должен быть разрушен.