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Валерий Лепахин. Литературная встреча с православным писателем в Вильнюсе

Валерий Лепахин. Литературная встреча с православным писателем в Вильнюсе
Май 05
00:25 2019
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Литературная встреча с писателем Валерием Лепахиным в Вильнюсе: «Лампады теплились любовью…»
Представляем запись выступления Валерия Владимировича Лепахина, которое состоялось в Вильнюсе, в рамках II Международной научно-практической конференции «Православная святость на литовской земле».
Автор прочёл рассказ об иконе Божией Матери Троеручица
Василий Костерин (настоящее имя — Валерий Владимирович Лепахин) — ученый-литературовед, писатель.
Окончил факультет иностранных языков. Владимирского педагогического университета (французский и немецкий языки), филологический факультет Будапештского университета, Парижский богословский институт (1993).
Живет и работает в Венгрии. Кандидат филологических наук (1992). Доцент Сегедского университета по кафедре русской филологии (г. Сегед, Венгрия) (1993). Заведующий аспирантурой по специальности «Древнерусская литература XI-XVII веков». Член Союза писателей России. Автор более ста книг и литературоведческих, иконоведческих и богословских статей.

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