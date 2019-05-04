Валерий Лепахин. Литературная встреча с православным писателем в Вильнюсе

Литературная встреча с писателем Валерием Лепахиным в Вильнюсе: «Лампады теплились любовью…»

Представляем запись выступления Валерия Владимировича Лепахина, которое состоялось в Вильнюсе, в рамках II Международной научно-практической конференции «Православная святость на литовской земле».

Автор прочёл рассказ об иконе Божией Матери Троеручица

Василий Костерин (настоящее имя — Валерий Владимирович Лепахин) — ученый-литературовед, писатель.

Окончил факультет иностранных языков. Владимирского педагогического университета (французский и немецкий языки), филологический факультет Будапештского университета, Парижский богословский институт (1993).

Живет и работает в Венгрии. Кандидат филологических наук (1992). Доцент Сегедского университета по кафедре русской филологии (г. Сегед, Венгрия) (1993). Заведующий аспирантурой по специальности «Древнерусская литература XI-XVII веков». Член Союза писателей России. Автор более ста книг и литературоведческих, иконоведческих и богословских статей.