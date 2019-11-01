Валентина Матвиенко приняла участие в открытии фестиваля «Шолом-Алейхем GALA»

Валентина Матвиенко: Фестиваль «Шолом-Алейхем GALA» позволяет соприкоснуться с удивительным миром уникальной еврейской культуры

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии первого Международного фестиваля искусств «Шолом-Алейхем GALA». Мероприятие, названное в честь еврейского писателя, состоялось в Московском художественном академическом театре (МХАТ) им. Горького.

В своем выступлении глава Совета Федерации России подчеркнула, что в этом году отмечается 160 лет со дня рождения Шолом-Алейхема. «Мастер слова, писавший о народе и для народа, он вошёл в историю как один из создателей литературы на идише».

Тонкий юмор, лёгкость изложения, умение просто сказать о сложном и весело – о грустном, принесли писателю заслуженную славу литературного классика, сказала Валентина Матвиенко. Не случайно современники называли его «еврейским Марком Твеном».

«Искренность и неповторимый колорит произведений Шолом-Алейхема ни с чем не спутаешь. И это не удивительно. Ведь бесценным материалом для его работ стала уникальная биография самого автора. Его жизнь, несмотря на взлёты и падения была, как и его произведения, также наполнена добрым юмором и смехом».

Глава СФ напомнила, что сегодня произведения писателя переведены на десятки языков мира, многие из них экранизированы. Широкую известность писателю принесла и театральная сцена. «Поставленный по мотивам «Тевье-молочника» мюзикл «Скрипач на крыше» знают во всём мире. Именно эта работа позже была положена и в основу спектакля «Поминальная молитва», который поставил в «Ленкоме» Марк Захаров, к сожалению, недавно ушедший от нас».

Председатель СФ высказала слова признательности организатору фестиваля — Международному культурному центру им. С. Михоэлса и его руководителю Михаилу Глузу, а также всем, кто содействовал проведению мероприятия.

Валентина Матвиенко отметила, что в рамках фестиваля на сцене выступят талантливые артисты и коллективы, лауреаты международных конкурсов из России, Израиля, Украины и Соединенных Штатов Америки. «Уверена, что их мастерство позволит нам соприкоснуться с удивительным миром уникальной еврейской культуры, творчеством самого Шолома-Алейхема и оставит в наших сердцах самые яркие эмоции и незабываемые впечатления».

Она выразила надежду, что фестиваль станет ежегодным и сможет радовать поклонников не только в России, но и во многих других странах мира.

В прошедшем во МХАТе музыкально-театрализованном представлении приняли участие артисты тель-авивского театра «Идишпиль», солисты Камерного оркестра «Виртуозы Тель-Авива», артисты Ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева и др.

Состоялось также открытие выставки израильского художника Бориса Беленкина «Диалог эпох».

Кроме Москвы, в рамках фестиваля запланировано проведение ряда мероприятий в других городах России – Санкт-Петербурге, Туле и Орле, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.