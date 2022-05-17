Валентина Матвиенко: Ценим диалог с духовенством

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила в ходе X Парламентских встреч в рамках ХХХ Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

«Ценим возможность диалога с уважаемым духовенством, с которым у Совета Федерации сложились многолетние дружеские и деловые отношения», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель СФ выразила признательность священнослужителям за проводимую ими высокую духовную миссию, за просветительскую и благотворительную работу.

По словам Валентины Матвиенко, в настоящее время, когда под ударом оказалась сущность российской цивилизации, будущее России решается на многие годы вперед.

«В такие переломные, судьбоносные моменты истории мы традиционно обращаемся к славному прошлому российского государства, к деяниям наших великих соотечественников», — сказала Председатель СФ.

Она отметила, что в этом году Парламентские встречи проходят в преддверии юбилея одного из величайших правителей России – Петра Великого.

«Наши Парламентские встречи — это не научная конференция, не семинар профессиональных историков. Нам предстоит понять, прежде всего, как уроки прошлого могут помочь сегодня, когда в мире происходят тектонические сдвиги, ощутимые не только на уровне государств, но и в каждой семье, в душе каждого отдельного человека», — считает Валентина Матвиенко.

По ее мнению, духовность стала одним из столпов заложенного Петром I фундамента российской государственности, на котором прочно стоит наше Отечество.

«Сегодня, уже в новом тысячелетии, традиция соработничества церкви и государства продолжается. Наши общие усилия направлены, в первую очередь, на заботу о человеке и помощь нуждающимся», — заявила глава СФ.

Она привела примеры такого соработничества, среди которых — православная служба социальной помощи «Милосердие», сеть детских приютов и кризисных центров для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, организация помощи инвалидам, бездомным, алко- и наркозависимым лицам.

Председатель СФ особо подчеркнула, что церковь участвует и в работе фонда «Круг добра», председателем правления которого стал протоиерей Александр Ткаченко, основатель первого в России детского хосписа.

Валентина Матвиенко отметила, что тема заботы о человеке стала основной в рамках «круглых столов», состоявшихся в Совете Федерации. «Удалось обсудить перспективы сотрудничества государства и церкви в таких сферах, как духовно-нравственное воспитание и образование, благотворительность, помощь социально уязвимым категориям населения, поддержка семьи и детства».

Председатель СФ подчеркнула, что забота о семьях была и остается одной из ключевых сфер взаимодействия государства и церкви.

«Особенно ярко это проявляется, безусловно, в многодетных семьях. Конечно, многодетная семья является самым правильным ответом на демографические вызовы, с которым мы сегодня сталкиваемся. Но, кроме того, «многочадство» формирует и совершенно иной облик общества – более взаимосвязанного, более доверительного, более гуманного. Это то, к чему нам нужно стремиться, и мы обязательно вместе с Правительством продолжим работу по уточнению статуса таких семей и расширению мер их поддержки».

«В соработничестве светской власти и духовенства, история которого насчитывает не одно столетие, кроется огромная сила России. Это взаимопонимание и взаимоуважение мы должны ценить и беречь, ведь на протяжении всей истории оно помогало обеспечить по-настоящему всеобъемлющее и гармоничное развитие нашей Родины», — заключила Валентина Матвиенко.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указал на важность прямого диалога представителей церкви с представителями политики и с обществом. «Новым угрозам и вызовам мы призваны противопоставить общественную солидарность, способность к совместным действиям», — подчеркнул он.

«Церковь уважает границы и суверенитет государств, но для нее политические разделения имеют второстепенное значение. Главным же остается духовное единство, добрососедство и взаимопонимание между людьми», — сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой отметил, что проходящие Парламентские встречи касаются будущего нашей страны. Он высказал ряд предложений в сфере отечественного законодательства. В частности, он выступил за возвращение традиционного обучения и пересмотреть ряд положений в законе о культуре.

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества, председатель совета фонда «История Отечества» Сергей Нарышкин отметил, что Парламентские встречи – та общественная площадка, которая имеет большое значение в укреплении соработничества государства и церкви. «Сейчас этот диалог приобретает особую актуальность, в том числе по отстаиванию идей гуманизма», — заявил Сергей Нарышкин.

Заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова рассказала о работе ведомства по сохранению петровского наследия. В этой связи она поблагодарила Патриарший Совет за взаимодействие в этой работе.

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев проанализировал смыл и историю формирования секулярного мира.

Подводя итоги мероприятия, первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин отметил в беседе с журналистами, что прошедшие в Совете Федерации Х Парламентские встречи стали соработничеством законодателей и представителей церкви.

«Мы сегодня услышали программный документ, который озвучил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Будем работать над этим документом», — сказал первый вице-спикер СФ.

В рамках Х Парламентских встреч состоялось общение Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Председатель Совета Федерации и Святейший Патриарх Московский и всея Руси осмотрели выставку детских рисунков «Красота Божьего мира», а также экспозицию «К 350-летию со дня рождения Петра Первого: секулярный мир и религиозность». Кроме этого, они ознакомились с репродукциями фресок начала 18 века собора Сретения Владимирской иконы Божьей Матери Сретенского монастыря.