В Запорожской и Херсонской областях проведут референдум о вхождении в состав России

В Запорожской и Херсонской областях главы ВГА подписали указы о создании избирательных комиссий для проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации.

«Создается избирательная комиссия Херсонской области в составе семи членов со сроком полномочий три года и объявляется прием предложений по кандидатурам», — говорится в Telegram-канале ВГА.

Указано, что освобожденная Херсонская область имеет полное право высказать свое мнение о будущем региона. Регион возвращается к мирной жизни и возрождению традиционных человеческих ценностей, подчеркнули в администрации.

«Миссия нашего края — одним из первых на постмайданной Украине уйти от дезинтеграции двух братских народов к их объединению», — заключили в ВГА.