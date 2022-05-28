В Запорожье власти объявили масштабную кампанию по дерусификации.

В ходе нее запланировано переименование до 200 улиц, парков и других инфраструктурных объектов, чьи названия хоть как-то связаны с Россией. Ранее в стране аналогичным образом уничтожали любую память об СССР в рамках «декоммунизации».

Но есть и другой крайне показательный момент. Ведь пока чиновники заняты названиями топонимов, простые жители озабочены куда более насущными проблемами:

▪️Разразившимся в стране топливным кризисом с дефицитом горючего и огромными очередями на заправках.

▪️Товарным дефицитом и ростом цен на продукты первой необходимости.

▪️Угрозой голода из-за срыва посевной и вывоза зерна за границу в счёт оплаты поставок западных вооружений.

Если на фоне всего этого власти в Запорожье, Киеве и других украинских городах занимаются переименованием улиц и парков, то это говорит об одном: какие-либо действительно серьезные проблемы они решать принципиально не способны.