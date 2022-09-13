В условиях давления необходима поддержка российского спорта

Александр Варфоломеев: В условиях санкционного давления необходимы дополнительные меры поддержки российского спорта, защиты прав спортсменов и тренеров

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев принял участие в заседании коллегии Министерства спорта Российской Федерации. Обсуждались вопросы создания (реконструкции) объектов инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений.

Александр Варфоломеев сообщил, что Республика Бурятия, которую сенатор представляет в Совете Федерации, была одним из первых регионов, получивших опыт реализации механизмов ГЧП. «В настоящее время мы хотим выйти с инициативой – и прошу коллег ее поддержать – по реализации проекта строительства волейбольного центра в Улан-Удэ в рамках государственно-частного партнерства», – сказал сенатор.

Он выдвинул ряд предложений, касающихся разрешения на осуществление коммерческой деятельности на объектах спорта с выходом на самоокупаемость уже в течение пяти лет. «Совет Федерации держит на постоянном контроле ход разработки и реализации документов о развитии детско-юношеского спорта», – подчеркнул Александр Варфоломеев.

В ходе заседания также рассматривалось исполнение мероприятий по реализации положений законодательства о спорте и его гармонизации с законодательством об образовании. Кроме того, затрагивалась тема развития международного сотрудничества в области физической культуры и спорта.

Сенатор отметил продуктивную работу Министерства спорта РФ и заинтересованных ведомств по разработке и совершенствованию нормативных правовых актов, принимаемых во исполнение федерального закона о гармонизации законодательства о спорте и об образовании.

«В условиях санкционного давления со стороны недружественных стран важно принимать меры поддержки российского спорта, защиты прав спортсменов и тренеров», – уверен парламентарий.

Александр Варфоломеев считает, что целесообразно проработать вопрос о формировании плана проведения на регулярной основе международных спортивных соревнований среди спортсменов государств – участников Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, то есть стран, дружественных России.

«Сенаторы готовы поддержать законодательные инициативы, направленные на развитие спорта», – заключил сенатор.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, представители профильных региональных ведомств, профессионального сообщества.