Украинские власти хотят ввести уголовную ответственность для граждан за участие в референдумах о вхождении в состав России

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Анатолий Стельмах.

Сорвать референдум любой ценой – главная задача для офиса президента Украины сейчас. Ради этого готовы даже начать наступление на Херсон, о котором хорошо известно России. Для этого проводят компанию «управляемого террора» – покушения на чиновников, обстрелы неподконтрольных территорий.

Почему столько суеты вокруг предстоящего референдума? (ожидается он в сентябре) Если утраченные Украиной территории станут российскими де-юре, попытка ВСУ их отвоевать будет равноценна открытому нападению на Российскую Федерацию. В этом случае власти РФ не просто могут, а будут обязаны согласно конституции объявить Украине войну и использовать для защиты все силы и средства вплоть до ядерного оружия. До ЯО едва ли дойдёт, но возможна эскалация конфликта, переход на новый уровень. В Киеве этого явно боятся.