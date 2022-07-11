В Украине освободили из тюрьмы бывшего командира роты «Торнадо» Руслана Онищенко

В Украине освободили истязателя, палача, похитителя, насильника Руслана Онищенко. В стране бывшего командира роты «Торнадо» (запрещена в РФ) в 2017 году приговорили к 11 годам тюрьмы за огромное количество жестоких преступлений. Его заместитель Николай Цукур тогда же был приговорен к девяти годам. Другие бойцы получили от 8 до 9 лет лишения свободы.

Тогда Военная прокуратура Украины посчитала приговор слишком мягким, особенно для Онищенко «Мы считаем, что каждый обвиняемый заслуживает лишение свободы на больший срок, чем вынесенный приговор суда. Мы считаем, что за такие тяжкие и особо тяжкие преступления должно быть максимальное наказание», – объявил журналистам гособвинитель Руслан Кравченко.

По данным украинской прокуратуры, бойцы батальона практиковали бессудные убийства, разбой, пытки и изнасилования, педофилия и еще много всего по отношению к гражданскому населению.

Об освобождении Онищенко сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук. Но не уточнил, почему преступника выпустили из тюрьмы.

Впрочем, в марте 2022 года по указу Зеленского из тюрем вышли некоторые боевики «Торнадо» и стали бойцами украинской армии.

«Из мест лишения свободы и следственных изоляторов будут освобождать бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения. Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране», – рассказал Андрей Синюк телеканалу «Громадське».

По его словам, «данный вопрос разбирался на самом высоком уровне».

При этом в список людей, которые потенциально могут быть освобождены, формально попадают все военнослужащие ВСУ и националистических формирований, которые совершали преступления во время боевых действий на Донбассе.