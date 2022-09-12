В Украине начались перебои с электричеством

Начались перебои с электричеством в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Одесской, Донецкой областях. Об этом сообщают украинские СМИ.
Предположительно был нанесен ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5, являющейся одной из крупнейших теплоэлектроцентралей Украины
Также сообщается о поражении теплоэлектростанции в Змиеве. Кроме того сообщалось что российская сторона полностью отключила реакторы Запорожской АЭС.
Похоже, российское руководство приняло решение начать уничтожать украинскую инфраструктуру. Может наконец и до мостов через Днепр, по которым идет снабжение ВСУ на Донбассе, дойдёт дело?