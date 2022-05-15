Происшествия

В Туркменистане начались задержания людей, которые держатся за руки

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В Туркменистане начались задержания людей, которые держатся за руки.

В городе Мары десятки пар были задержаны за то, что держались за руки в общественных местах. Полиция обвинила задержанных в нарушении «традиционных общественных устоев».

В отделение их доставляли в наручниках, там задержанным женщинам была прочитана лекция о том, что они «нарушили приличия, когда держались за руки с мужчинами».

Задержанных освободили после того, как они подписали обещания, что впредь не будут публично показывать свои чувства. Полицейские пообещали им «серьезные проблемы» в случае повторных нарушений. При этом, как подчеркивает «Радио Азаттык», официально держаться за руки в Туркменистане не запрещено.

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