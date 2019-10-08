В торговых точках Керчи и Феодосии выявлено более 500 единиц контрафактных товаров:

В ходе проведения совместных проверочных мероприятий Крымской таможни и территориальных органов МВД по Республике Крым на объектах торговли в городах Керчь и Феодосия было выявлено и изъято 526 единиц спортивной одежды с логотипами торговых марок ведущих фирм иностранного производства с явными признаками контрафактности.

Среди товаров, выявленных контролирующими органами, – спортивные костюмы, куртки, футболки, шорты и другие предметы одежды. Вся спортивная одежда была маркирована известными товарными знаками Adidas, Nike, Puma, Reebok. Документы, подтверждающие законность нанесения известных товарных знаков на продукцию, у предпринимателей отсутствовали.

В настоящее время товар изъят и направлен на экспертизу. Правообладателям товарных знаков предстоит оценить ущерб, причинённый вследствие незаконного использования товарных знаков, — сообщил нам представитель Крымской таможни.

В зависимости от суммы причиненного правообладателям ущерба будет решаться вопрос о привлечении индивидуальных предпринимателей к ответственности согласно действующему законодательству.