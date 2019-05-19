В Тамбове на здании ж/д вокзала открыли памятную доску в честь посещения Императора Николая Второго

18 мая 2019 года в г. Тамбове состоялось т оржественное открытие мемориальной доски, посвященной пребыванию Императора Николая II в г. Тамбов в 1904 и 1914гг. (ЖД вокзал ст.Тамбов) и в озложение цветов к бюсту Императора Николая II, торжественно открытого и освященного митрополитом Тамбовским и Рассказовским Феодосием 16 мая 2016 года на территории Тамбовского Спасо — Преображенского кафедрального собора.

Бронзовый бюст был подарен тамбовчанам начальником Войсковой Православной Миссии Игорем Евгеньевичем Смыковым, являющимся советником Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Илариона.

Открытие памятной доски было организовано Владимиром Викторовичем Сорокиным — руководителем Тамбовского регионального отделения Общества развития Русского исторического просвещения «Двуглавый Орел», представителем Войсковой Православной Миссии по Тамбовской области.

В открытии памятной доски приняли участие представители Общества «Двуглавый Орел», прибывшие из Москвы, Росгвардии, ветераны — десантники, казаки Всевеликого Войска Донского, писатели — краеведы, представители православно — монархической общественности.

На открытие памятной доски В. В. Сорокиным была принесена икона Святого Царя Страстотерпца Николая Второго, побывавшая в Космосе — копия всемирно известной мироточивой иконы Царя Николая.