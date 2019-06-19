В Совете Федерации утвержден список сенаторов для участия в работе ПАСЕ

Представителей Совета Федерации возглавит первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам С. Кисляк

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев сообщил, что решением Совета палаты в Совете Федерации утверждена его часть делегации для участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«В составе нашей части делегации 14 сенаторов во главе с первым заместителем председателя Комитета СФ по международным делам Сергеем Кисляком», — проинформировал Константин Косачев. Делегация Совета Федерации включает 7 представителей и 7 заместителей представителей (количественный состав от каждой из палат согласован с Государственной Думой).

«Делегация сформирована исходя из принципа соблюдения положения уставных документов Ассамблеи и наших внутренних процедур, в том числе касающихся сбалансированного представительства комитетов Совета Федерации, а также с учетом специфике вопросов, обсуждаемых в ПАСЕ».

Глава Комитета СФ отметил, что сенаторы работают в тесной координации с Государственной Думой (их часть делегации утверждена сегодня Советом Госдумы). Делегацию Федерального Собрания в составе представителей обеих палат возглавит заместитель Председателя ГД Петр Толстой.

Делегация Федерального Собрания России планирует подать полномочия для работы в ПАСЕ и вылететь в Страсбург вечером 24 июня, сказал Константин Косачев. Это произойдет по итогам рассмотрения резолюции «Совершенствование порядка принятия Парламентской ассамблеей решений, касающихся полномочий и голосования», автором которой является председатель Комитета ПАСЕ по регламенту, иммунитетам и институциональным вопросам Петра Де Суттер. Документ подготовлен с учетом решения Комитета Министров Совета Европы 17 мая 2019 года.

Согласно документу, Ассамблея приглашает парламенты государств-членов представить свои полномочия на июньской сессии. Это продиктовано исключительными обстоятельствами, в том числе важностью выборов Генерального Секретаря Совета Европы и судей Европейского суда по правам человека.

Константин Косачев обратил внимание, что в проекте резолюции подтверждается, что государства-члены Совета Европы «имеют право на равной основе участвовать в работе обоих уставных органов Совета Европы, а также подчеркивается, что основополагающие права членов ПАСЕ голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются, даже в случае оспаривания или пересмотра полномочий».

Сенатор подчеркнул, что дальнейшая работа делегации Федерального Собрания России в Страсбурге будет возможна только в случае полного подтверждения полномочий российских парламентариев.