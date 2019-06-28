В Совете Федерации рассчитывают на возобновление полноценного диалога с Молдавией

Председатель Совета Федерации провела встречу с Председателем Парламента Республики Молдова.

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный, которая возглавляет парламентскую делегацию молдавских депутатов, прибывших в Москву с рабочим визитом.

«В России заинтересованы, чтобы Молдова развивалась в русле мира и стабильности. Российско-молдавские отношения имеют богатую историю, они пережили непростое время и сегодня появился реальный шанс вернуть их на позитивный путь развития для продолжения взаимовыгодного сотрудничества при обоюдном учете национальных интересов», — сказала Валентина Матвиенко.

«Рассчитываем на полноценное возобновление российско-молдавского межпарламентского диалога. Мы к этому готовы», — заявила Председатель Совета Федерации.

По ее мнению, необходимо как можно быстрее запустить работу российско-молдавской межправительственной комиссии, отладить механизмы межпарламентского взаимодействия и межрегиональных связей.

«Большинство субъектов РФ заинтересованы в сотрудничестве с Молдавией. Готовы рассматривать возможности расширения экономических и гуманитарных связей», — сказала Валентина Матвиенко.

Глава верхней палаты российского парламента пригласила молдавских парламентариев принять участие в работе ближайшего заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

По словам Зинаиды Гречаный, после периода политической турбулентности, молдавские властные структуры, в том числе и Парламент, возвращаются к стабильной работе.

Председатель Парламента Республики Молдова считает, что сотрудничество с Россией должно продолжаться во всех сферах и по всем направлениям.

Во встрече приняли участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, член Комитета СФ по социальной политике, член межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Парламента Республики Молдова Виктор Абрамов.