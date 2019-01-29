В Совете Федерации поддержали предложения Пензенской области по развитию сельской школы

В Совете Федерации в рамках Дней Пензенской области как субъекта РФ состоялось расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «О состоянии и перспективах развития сельской школы в Пензенской области: создание нового социокультурного пространства».

В мероприятии принял участие заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Открывая заседание, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина отметила, что более трети российских школьников учится в сельских школах. Поэтому для Совета Федерации вопросы развития образования на селе являются одними из приоритетных.

Глава Комитета СФ напомнила, что в рамках проходящего в стране Десятилетия детства, продолжающего Национальную стратегию действий в интересах детей, большое внимание уделяется вопросам воспитания, образования, поддержке талантливых детей, в том числе в сельской местности.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов рассказал о создании современной образовательной инфраструктуры в регионе. Он затронул вопросы оказания содействия в строительстве новой школы на 2425 мест в городе «Спутник», а также новых школ в селе Большой Вьяс Лунинского района на 250 мест и в поселке Титово Пачелмского района на 150 мест.

Кроме того, Олег Ягов изложил вопросы оказания поддержки региону в области подготовки педагогических кадров, строительстве нового здания Пензенского областного театра кукол «Кукольный дом», основанного в 1943 году, реконструкции единственного в мире деревянного планетария, памятника истории и культуры, построенного в 1927 году. По его словам, здание с 2010 года признано аварийным, не эксплуатируется.

Ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков акцентировал вопросы увеличения для университета объема контрольных цифр приема граждан на обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего образования на 2020-2021 учебный год по направлениям подготовки и специальностям в области педагогического и технического образования.

Министр образования Пензенской области Александр Воронков рассказал о реализации в регионе историко-культурных и просветительских проектов «Культурная суббота», «Малая родина», «Вагон знаний», а также «Культурном дневнике школьника Пензенской области».

Заместитель председателя Комитета СФ Виктор Смирнов указал, что в Пензенской области ведется системная, комплексная работа в сфере образования, включая сохранение малокомплектных сельских школ, создание нового социокультурного пространства. Он отметил, что в рамках реализации региональной государственной программы по капитальному ремонту школ с 2017 года отремонтированы 77 преимущественно сельских школ. На эти цели из бюджета региона потрачено более 400 млн руб. «В регионе уделяется приоритетное внимание сельской школе, включая бюджетное финансирование», — подчеркнул сенатор.

Виктор Смирнов предложил расширить опыт по историко-культурному просвещению школьников области на другие регионы страны.

Заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Синюгина отметила, что систему образования Пензенской области отличает успешное сочетание традиций отечественного образования, педагогики и новых форм, технологий для работы в современных условиях. Она поддержала предложение о расширении опыта области в сфере просвещения и воспитания на другие субъекты РФ.

Татьяна Синюгина подчеркнула, что система образования в области – позитивная, успешная, заслуживающая внимания, а по отдельным направлениям – уникальная. По ее словам, министерство будет поддерживать регион в поднятых вопросах при соблюдении всех необходимых требований.

В дискуссии приняли участие члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре, заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Полукаров, заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Подводя итоги обсуждения, Зинаида Драгункина сообщила, что в апреле предстоит заседание Совета при Президенте РФ по государственной политике в сфере семьи и детей по вопросам формирования системы воспитания подрастающего поколения. Она выразила надежду, что проекты Пензенской области по просвещению и воспитанию школьников будут востребованы во всех регионах страны.

Участники заседания приняли за основу проект решения, в котором, в частности, содержатся предложения профильным федеральным министерствам об оказании необходимой поддержки региону по вопросам, поднятым в ходе обсуждения.