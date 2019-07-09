В Симферопольском районе задержана подозреваемая в сбыте «синтетики»

Всего у 22-летней злоумышленницы в домовладении, автомобиле и при личном досмотре изъято порядка 05, кг синтетического наркотика «соль». Крымчанке может грозить лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым и их коллеги из ОМВД России по Симферопольскому району получили оперативную информацию о сбыте наркотиков на территории обслуживания.

В рамках проведенной операции по подозрению с поличным при попытке сбыта наркотического вещества в поселке Молодежное Симферопольского района оперативниками была задержана 22-летняя крымчанка. В ходе проведения личного досмотра у злоумышленницы полицейскими был обнаружен и изъят полимерный пакетик с порошкообразным веществом.

Кроме того, при обследовании участка по адресу проживания злоумышленницы сотрудники полиции выявили еще один сверток с аналогичным порошком, а также электронные весы. Бумажный пакет с таким же веществом был обнаружен в автомобиле подозреваемой. Его полицейские выявили в дверной карте пассажирской двери.

Всего, согласно заключению эксперта, у задержанной было изъято порядка 0,5 кг синтетического наркотического средства, производного «N-метилоэфедрон», так называемой «соли».

Молодая крымчанка задержана в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В содеянном она призналась, пояснив, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта. Благодаря действиям полиции более 4,5 тыс.доз наркотика не дошло до потенциальных покупателей.

Отделом МВД России по Симферопольскому району в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в особо крупном размере), — сообщили нам в МВД по Республике Крым.

Санкция данной статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с крупным денежным штрафом или пожизненным лишением свободы.

В настоящее время полицейскими устанавливаются иные лица, причастные к организации «наркобизнеса».