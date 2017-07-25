В Симферополе полицейскими выявлено 28 фактов нарушения миграционного законодательства

В Республике Крым выявлены факты нарушения гражданами миграционного законодательства Российской Федерации

В г.Симферополе полицейскими выявлено 28 фактов нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами, а также два «резиновых» домовладения.

На территории Республики Крым сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленный на осуществление контроля за соблюдением гражданами миграционного законодательства Российской Федерации.

Полицейскими проводятся проверки мест массового скопления людей – рынков, вокзалов, торговых и строительных объектов, гостиниц, общежитий, а также частных домовладений, где временно зарегистрированы и пребывают иностранные граждане.

Так, в ходе указанных мероприятий в г.Симферополе полицейскими выявлено 28 фактов нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами, в том числе 20 фактов нарушения иностранными гражданами правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, 7 фактов нарушения правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 1 факт незаконного осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации. В отношении иностранных граждан сотрудниками полиции составлены административные протоколы, — сообщили нам МВД по Республике Крым.

Кроме того, в рамках проведенной операции полицейскими выявлены два «резиновых» домовладения. Так, 33-летний житель столицы республики фиктивно зарегистрировал в своем доме пятерых граждан одной из стран-участниц СНГ. Еще одна местная жительница, 40-летняя женщина, также прописала в своем доме пятерых иностранных граждан. Однако при этом домовладельцы фактически жилое помещение для проживания иностранным гражданам не предоставляли.

В отношении подозреваемых отделом дознания УМВД России по г.Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).

Также полицейскими в рамках проверок выявлен ряд фактов осуществления незаконной предпринимательской деятельности иностранными гражданами, которые привлечены к административной ответственности.

Аналогичные мероприятия проведены и в других городах и районах республики.