Новости

 

 

Авторы

Закон и беззаконие

Вернуться на главную Подписаться на RSS рассылку

В Симферополе полицейские провели рейд по выявлению нелегальных трудовых мигрантов

нелегалы крым
Июль 21
00:04 2019
Распечатать новость Поделитесь с друзьями

Рейдовое мероприятие, направленное на установление фактов незаконной трудовой деятельности иностранных граждан на территории Российской Федерации, провели сотрудники полиции в городе Симферополе. Специалисты Управления по вопросам миграции и Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым при силовой поддержке бойцов Росгвардии организовали внеплановую проверку на двух строительных объектах крымской столицы. Мероприятия осуществлялись в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Нелегал». В ходе миграционного контроля на строительных площадках задержаны одновременно несколько групп иностранных граждан, незаконно находящихся на территории российского государства.

Всего установлены 13 граждан стран бывшего СССР, осуществляющих трудовую деятельность в отсутствии патента либо разрешения на работу. Часть выявленных нелегалов вообще не имели никаких документов, сейчас выясняется, как они попали на территорию России и каков их правовой статус. Учитывая, что в действиях иностранцев усматриваются нарушения требований Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», должностными лицами МВД по Республике Крым в отношении каждого из них были составлены административные протоколы. В соответствии со статьей 18.10 КоАП РФ каждому из нелегальных трудовых мигрантов придется заплатить штраф в сумме 2000 рублей, — сообщили нам в МВД по Республике Крым.

Вместе с тем, соответствии со статьей 18.15 КоАП РФ, двум юридическим лицам, которые привлекли иностранных граждан к осуществлению незаконной трудовой деятельности, грозит наложение административного наказания в виде штрафа от 250 до 800 тысяч рублей по каждому факту правонарушений.

Тэги
КрымМигрантыНелегалы
Страны
Россия

Об авторе

Подняться вверх 📄Посмотреть все статьи автора

Похожие новости

Подняться вверх
ЮТА: средняя бюджетная эффективность таможенных проверок выросла на 92%

ЮТА: средняя бюджетная эффективность таможенных проверок выросла на 92%

Подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров таможенных органов Южного таможенного управления в 1 полугодии 2019 г. проведено 339 проверочных мероприятий, из них 114 – в форме таможенной проверки. По результатам

Объявление

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Наиболее интересное

Соцсети


Реклама

Разные публикации

При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.

О нас

Сервисы портала

Использование информации

Партнёрство

Развитие сайта

2004 - 2019© 2019 Copyright Legatus theme. All Rights reserved.