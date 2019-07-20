В Симферополе полицейские провели рейд по выявлению нелегальных трудовых мигрантов

Рейдовое мероприятие, направленное на установление фактов незаконной трудовой деятельности иностранных граждан на территории Российской Федерации, провели сотрудники полиции в городе Симферополе. Специалисты Управления по вопросам миграции и Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым при силовой поддержке бойцов Росгвардии организовали внеплановую проверку на двух строительных объектах крымской столицы. Мероприятия осуществлялись в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Нелегал». В ходе миграционного контроля на строительных площадках задержаны одновременно несколько групп иностранных граждан, незаконно находящихся на территории российского государства.

Всего установлены 13 граждан стран бывшего СССР, осуществляющих трудовую деятельность в отсутствии патента либо разрешения на работу. Часть выявленных нелегалов вообще не имели никаких документов, сейчас выясняется, как они попали на территорию России и каков их правовой статус. Учитывая, что в действиях иностранцев усматриваются нарушения требований Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», должностными лицами МВД по Республике Крым в отношении каждого из них были составлены административные протоколы. В соответствии со статьей 18.10 КоАП РФ каждому из нелегальных трудовых мигрантов придется заплатить штраф в сумме 2000 рублей, — сообщили нам в МВД по Республике Крым.

Вместе с тем, соответствии со статьей 18.15 КоАП РФ, двум юридическим лицам, которые привлекли иностранных граждан к осуществлению незаконной трудовой деятельности, грозит наложение административного наказания в виде штрафа от 250 до 800 тысяч рублей по каждому факту правонарушений.