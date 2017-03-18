В Симферополе оперативниками задержана группа «домушников»

Полицейскими доказана причастность задержанных к совершению 7 квартирных краж. Все подозреваемые ранее судимы. Злоумышленникам судом избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с оперативно-сыскным отделением Управления МВД России по г.Симферополю по «горячим следам» задержаны трое граждан одной из стран СНГ, подозреваемых в совершении серии краж из домовладений на территории столицы Республики Крым.

Все подозреваемые, мужчины 33, 37 и 40 лет, ранее судимы: двое — за аналогичные преступления, третий — за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Граждане официально не трудоустроены.

Злоумышленник путем отжима рам окон проникали в частные домовладения и похищали все ценное: деньги, ювелирное изделие, мелкую бытовую технику.

Задержанные дали признательные показания в совершении 7 краж на территории города Симферополя.

Подозреваемым избрана мера пресечения — задержание под стражей.

Следственным отделом УМВД России по г.Симферополю по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, — сообщили нам в МВД по Республике Крым.

Полиция напоминает гражданам о том, что необходимо предпринять меры по обеспечению безопасности своего жилья.

В частности, в обязательном порядке на окнах нижних этажей домов установить решетки. Также целесообразно поставить квартиру на сигнализацию, а также иметь камеры видео-фиксации.

Договориться с соседями об оказании друг другу помощи в присмотре за жильем. В случае выявления подозрительных лиц в подъездах, а также наблюдающих длительное время за домом или окнами, сообщать в правоохранительные органы.