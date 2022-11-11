В Швеции не нашли ответственного за взрывы “Северного потока”

В Швеции сообщили, что так и не нашли ответственного за взрывы на газопроводе “Северный поток”

“На данный момент мы не знаем, кто ответственен за эти взрывы. Мы не исключаем никаких сценариев. Но мы и не спекулируем о том, на ком лежит ответственность”, – рассказали в МИД страны

В этом сообщении прекрасно всё! И попытка усидеть сразу на двух стульях – нейтралите и атлантической солидарности. И вся эта активность, напоминающая бурную деятельность желудка при безнадежном запоре. И попытка надувать щёки в безвоздушном пространстве. Сижу – думаю – для кого это заявления было написано. А главно – для чего? Каков ожидаемый внешнеполитический результат?

Получилось по-детски инфантильно, но прикольно.

Надоели часы с кукушкой? Поверни их к стенке и получишь часы с дятлом.