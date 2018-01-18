В школах Астраханской области проходит тестирование на наркотики

В школах Астраханской области начались добровольные медицинские профосмотры школьников. Так теперь называется тестирование подростков на наркотики. Третий год они проходят по программе госгарантий.

Профосмотрам предшествовало социально-психологическое тестирование школьников, его организовали и провели сотрудники министерства образования и науки. Таким образом были выявлены группы «тревожных» подростков. Во всех школах состоялись также родительские собрания, в которых приняли участие наркологи ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер». В результате к проведению профосмотров все отнеслись с пониманием, — сообщили нам в Министерстве здравоохранения Астраханской области.

В прошлом году, к сожалению, у многих педагогов и родителей они вызывали непонимание. Всего в 2017 году добровольное тестирование на наркотики прошли 2560 старшеклассников школ и учащихся средних специальных учебных заведений. Специалисты областного наркологического диспансера считают, что лучше предотвратить возможную беду, чем скрыть интерес к наркотическим веществам. Судя по активному участию в добровольных профосмотрах, в этом году рекомендации наркологов услышали, и в медицинском тестировании примет участие большее количество молодых людей.