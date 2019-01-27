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Здоровье и медицина

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В школах Астрахани началось добровольное тестирование учащихся

dscn3466
Январь 27
20:08 2019
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СпециалистыГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер» начали проведениепрофилактических медицинских осмотров учащихся образовательных учреждений Астрахани и Астраханской области. Их цель – выявить наличие наркотических или других  психоактивных веществ в биологической среде. Процедура, которая раньше называлась тестированием на наркотики, сугубо добровольная, и даже называется теперь иначе, чтобы не травмировать ни детей, ни родителей.

Профосмотру предшествует социально-психологическое тестирование, которое проходит в школах, и родительские собрания, где принимают участие наркологи, объясняя родителям смыл процедуры.  Он очень прост: если следы наркотиков будут обнаружены в моче,  с ребенком, не ставя его на  официальный учет, будут работать психологи. Пока не сформирована зависимость, его можно будет уберечь от беды.

К сожалению, педагоги и большинство родителей предпочитают не вмешиваться в ситуацию, а в ряде случаев просто устраняться от участия в этом мероприятии. Анализ профосмотров, проводимых в области с 2016 года, показывает отношение к участию в профосмотре — добровольное согласие демонстрируют единицы.

«Дело в том, что учителя и родители предпочитают не знать истинного положения вещей, — считает заведующая отделом профилактики ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер» Ирина Демичева. – Школе не нужна лишняя головная боль, если вдруг выяснится проблема. Но и родители не хотят, чтобы их дети участвовали в абсолютно безопасном осмотре. Между тем, когда за наркологической помощью к нам обращаются студенты, мы узнаем, что порой  первая проба наркотиков состоялась именно в школе. Зачастую – в тех самых школах, которые убеждают нас, что им опасаться нечего».

К слову, из года в год, в полном заявленном составе в профосмотрах участвуют учащиеся средней школы № 28. Там педагоги уверены, что всегда смогут помочь своим детям.

Тэги
АстраханьНаркотики
Страны
Россия

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