В СФ рекомендовали одобрить закон, регулирующий порядок уведомления россиянами о прекращении их иностранного гражданства

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил изменения в статью 6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Клишас.

Как сообщила первый заместитель председателя Комитета СФ Людмила Бокова, закон разработан в целях урегулирования порядка уведомления гражданами Российской Федерации о прекращении гражданства иностранного государства или права на постоянное проживание в иностранном государстве.

В настоящее время в законодательстве РФ такая процедура отсутствует. Дополняется статья 6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» новыми положениями, предусматривающими право российских граждан, имевших также гражданство иностранного государства или право на постоянное проживание в иностранном государстве, подать письменное уведомление о прекращении гражданства иностранного государства или права на постоянное проживание в иностранном государстве в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту жительства или пребывания в РФ либо по месту своего фактического нахождения в России.

Данное уведомление может быть подано также законным представителем гражданина Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности, а также уполномоченным представителем гражданина РФ.

Сенаторы также рекомендовали палате одобрить Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации».

Как сообщила заместитель председателя Комитета СФ Елена Мизулина, закон направлен на реализацию концепции реформы процессуального законодательства.

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» из законодательства был исключен термин «подведомственность» применительно к разграничению полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Это изменение было обусловлено тем, что после объединения Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ термин «подведомственность» утратил свою актуальность как принцип разграничения полномочий между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

Исходя из этого, в Федеральном конституционном законе «Об арбитражных судах в РФ» термин «подведомственность» меняется на «подсудность» или «компетенция» в зависимости от контекстного содержания предлагаемых к изменению норм.

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить изменения в статью 8 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Елена Мизулина отметила, закон направлен на закрепление срока принесения судьей присяги. Это устраняет правовую неопределенность устанавливая, что судья приводится к присяге в течение одного месяца со дня назначения на должность.