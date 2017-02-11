В Санкт-Петербурге простились с русским героем Михаилом Толстых «Гиви»

Сегодня в Донецке прошли похороны легендарного командира Михаила Толстых » Гиви «, а в Санкт-Петербурге в знак солидарности с русским Донбассом » Музей Новороссии » https://vk.com/museum_ novorossya , » Братство Внутренних войск «, добровольцы, ополченцы, казаки и многие другие уважаемые люди среди которых группа Ас Вентура и MC Val … выложили позывной ГИВИ из тысячи свечей

10 февраля рядом с Санкт-Петербургом состоялась акция памяти легендарного командира батальона «Сомали» Михаила Толстых – «Гиви», погибшего 8 февраля в ДНР в результате теракта. В день его похорон, вернее, в вечернее время, петербуржцы и гости Северной столицы выложили из свечей прямо на снегу позывной комбата — «Гиви».

Данная акция, по словам ее организаторов, прошла в знак солидарности с русским Донбассом, который отстаивает свое право на жизнь под разрушительным огнем украинской артиллерии.

Инициаторами проведения мероприятия выступили руководство и волонтеры Музея Новороссии Санкт-Петербурга совместно с представителями «Братства Внутренних войск». Этот печальный повод объединил ополченцев и добровольцев Донбасса, представителей Росгвардии, казаков и многих других уважаемых людей, среди которых, в частности, – музыканты казачьей рок-группы «Ас Вентура» и хорроркор-рэпа «MC Val».

Несмотря на довольно позднее время и определенную удаленность от мегаполиса (для проведения акции было выбрано поле недалеко от военного аэродрома в Выборгском районе), почтить память Героя ДНР Михаила Толстых прибыло немало людей. Отдать дань погибшему защитнику Новороссии приехали и бойцы армии ДНР, прибывшие в Санкт-Петербург из Донецка, можно сказать, с передовых позиций. Все добирались до места назначения на своем личном автотранспорте, а тех, кто был без машин, подбирали около станций метро…