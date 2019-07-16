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В Санкт-Петербурге начал работу VI Форум регионов России и Беларуси

Россия-Беларусь
Июль 16
22:56 2019
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В Санкт-Петербурге начал работу VI Форум регионов России и Беларуси. Тема форума «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России». Мероприятие  проводится в Санкт-Петербурге 16 — 18 июля.

15 — 16 июля состоялся Российско-Белорусский молодежный форум.

16 июля прошло заседание Совета Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.

17 июля намечена встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем.

18 июля Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович откроют пленарное заседание.

Программой работы глав верхних палат парламентов двух стран  предусмотрены встречи с руководителями регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации, заседание национальных деловых советов. Планируется подписание соглашений о сотрудничестве между субъектами Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь.

В рамках основного мероприятия пройдет «круглый стол» на тему «Стратегические приоритеты развития Союзного государства» (к 20-летию Договора о создании Союзного государства).

На площадках VI Форума 17 июля запланировано проведение шести секционных заседаний, посвященных вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия регионов, развития туристической отрасли, информационно-образовательного пространства, молодежной политики, экономической безопасности. Особое внимание отводится расширению взаимодействия бизнес-кругов.

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Форум регионов России и Беларуси проводится ежегодно под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь.

В 2014 году российские сенаторы выступили с инициативой об учреждении диалоговой площадки для содействия расширению прямых контактов между регионами, бизнесменами и организациями двух стран, а также для выработки рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы для ускоренного развития экономик Белоруссии и России, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

I Форум регионов состоялся в 2014 году в Минске, по его итогам принят ряд важных решений в сфере агропромышленной интеграции.

V Форум состоялся 10-12 октября 2018 года в Могилеве. Темой для обсуждения стали «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». В ходе мероприятия было подписано 76 региональных соглашений, заключено контрактов на сумму более 500 млн долл.

Страны
БелоруссияРоссия

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