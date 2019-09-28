В Самарском клубе патриотической песни имени Игоря Талькова

Чудотворная мироточивая икона Царя Николая, в сопровождении начальника Войсковой Православной Миссии, казака Конвоя Святого Царя Страстотерпца Игоря Евгеньевича Смыкова посетила Клуб патриотической песни имени Игоря Талькова, г. Самара.

Игорь Смыков поделился с ИА «Русские новости» своими впечатлениями от посещения и благими пожеланиями в Книге почётных гостей Клуба и музея.

Клуб создан по инициативе самарского предпринимателя Владимира Валентиновича Мухина.

Целью клуба является увековечение светлой памяти замечательного русского певца, поэта, композитора, патриота своей Родины Игоря Талькова. В соответствии с этим в задачи клуба входит широкое распостранение творческого наследия Игоря Талькова, популяризация его творчества посредством выступлений в СМИ, проведение фестивалей имени Талькова, концертов, вечеров, посвещенных его памяти, поэтических конкурсов и других мероприятий.

Для координации деятельности клуба был создан совет в который вошли:

-Мухин Владимир Валентинович, предприниматель.

-Муратов Александр Игнатьевич, главный редактор газеты «Волжская заря»

-Горовых Евгений Данилович, художник.

-Иванова Людмила Михайловна, врач.

-Баталова Галина Сергеевна, зубной техник.

-Туляков Валерий Викторович, педагог.

-Шишкин Алексей Ефимович, педагог.

Руководство штабом возложено на Владимира Валентиновича Мухина.

1-й отчет заседания штаба, состоявшегося за «круглым столом» редакции нашей газеты Волжская заря.

На первом заседании штаба было высказано предложение обратиться к администрации Самары с просьбой в целях увековечения памяти Игоря Талькова, любившего наш город и охотно выступавшего здесь с концертами, назвать именем поэта одну из улиц города. В частности прозвучало предложение переименовать в улицу Игоря Талькова нынешнюю улицу Урицкого, названную именем человека никак с нашим городом не связанного, возглавлявшего ЧК в Петрограде, палача русского народа. Всех, кому дорого имя Игоря Талькова, чьи сердца не оставляют равнодушными его пламенные песни, мы просим откликнуться и поддержать нас письмами и сборами подписей в поддержку этого предложения.