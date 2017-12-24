В Руси Державной

13 декабря 2017 года, в праздник Святого Апостола Андрея Первозванного, в редакции православной народной газеты «Русь Державная» (г. Москва), на заседании одноимённого клуба состоялось чествование ее главного редактора Андрея Николаевича Печерского, отметившего в 2017 году свой 70-летний юбилей.

По поручению Наградного Комитета и благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил Андрею Николаевичу Печерскому орден Святого Страстотерпца Царя Николая.

Высокой православной награды Андрей Печерский был удостоен «За заслуги в развитии Российской имперской государственности и многолетние труды во славу Русской Православной Церкви».

В 2008 году к 140-летию со дня рождения Государя Императора Николая Второго по инициативе и трудами Войсковой Православной Миссии совместно с Наградным Комитетом ордена «Слава России» по благословению блаженнейшей памяти Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Лавра, был учрежден Орден «Святой Страстотерпец Царь Николай». Орден «Святой Страстотерпец Царь Николай» является международной церковно – общественной наградой.

Среди кавалеров Ордена – Его Святейшество Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, Первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион, ряд видных иерархов РПЦ МП, среди них: митрополит Санкт — Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Воронежский Сергий, митрополит Липецкий и Елецкий Никон, митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, епископ Тихон (Шевкунов), схиархимандрит о. Илий (Ноздрин), Его Королевское Высочество Кронпринц Югославии Александр Второй Карагеоргиевич, правнук Эрцгерцога Франца Фердинанда Его Светлость Князь Лео фон Гогенберг, Ольга Николаевна Куликовская-Романова, всемирно известные кинорежиссеры Эмир Кустурица, Никита Михалков, Николай Бурляев, народный артист России Александр Михайлов, православные историки и писатели Александр Боханов, Борис Галенин, Юрий Воробьевский, Петр Мультатули, Альфред Мирек, Сергей Фомин, великий русский художник Павел Рыженко, путешественник-миссионер протоиерей Федор Конюхов, известные тележурналисты Аркадий Мамонтов и Елена Козенкова, ряд представителей православного духовенства и православно-монархической общественности, среди которых видное место занимают Любовь Васильевна Родионова — мать рядового Пограничных войск России Евгения Родионова, казнённого в 1996 г. чеченскими сепаратистами за отказ изменить Присяге и Православию, и с тех пор почитаемому многими православными как святой мученик, Председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Леонид Петрович Решетников и глава Союза Православных Хоругвеносцев Леонид Донатович Симонович-Никшич, игумен Сергий (Рыбко), протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Владимир Волгин.

Главная цель Ордена – способствовать развитию монархического самосознания Русского народа, обретения правды о Государе Императоре Николае Втором Александровиче и Царской России, сохранение духовного, военного и культурного наследия Святой Руси и Российской Империи, укрепление традиционных духовно — нравственных ценностей.

Девиз Ордена Святого Страстотерпца Царя Николая: «За верность Богу и Его Помазаннику».

В этот же вечер Игорь Смыков вручил медаль «За верность Присяге», учрежденную Ассоциацией ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России и посвященную памяти начальника Петроградского окружного жандармского управления генерал-лейтенанта Ивана Дмитриевича Волкова, погибшего За Веру, Царя и Отечество во время Февральского государственного переворота 1917 года.

Данной наградой были отмечены: заместитель главного редактора газеты «Русь Державная» Владимир Васильевич Танаков, писатель-историк Борис Глебович Галенин, статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Александр Порфирьевич Торшин и председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Анатольевич Гаврилов.

Игорь Смыков

Начальник Войсковой Православной Миссии

Наша справка:

Православная народная газета «Русь Державная» издается в Москве с 1993 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Основная линия газеты – развитие и укрепление церковно-государственных отношений, консолидация разобщенного политическими, национальными, межконфессиональными и другими противоречиями российского общества на основе традиционного православного взгляда на события и проблемы, внесение мира и согласия в каждый российский дом. Авторами газеты являются иерархи Русской Православной Церкви, известные писатели, ученые, политические и общественные деятели.

В «Руси Державной» неоднократно выступали первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ А.П. Торшин, Г.С. Полтавченко как полномочный представитель Президента и как губернатор Санкт-Петербурга, руководство и депутаты Государственной Думы.

Газета распространяется во многих регионах России, ближнем и дальнем зарубежье. Выходит 1 раз в месяц тиражом до 50 тыс.экз.

«Русь Державная» пользуется заслуженным авторитетом в православной среде, в общественно-политических кругах России и за рубежом. Наиболее важные материалы газеты воспроизводятся в материалах информационных агентств, публикуются в известных электронных СМИ.

В октябре 2013.г. издание отметило своё 20-летие. Газету поздравили Святейший Патриарх Кирилл, государственные и общественные деятели.

Газета «Русь Державная» является формой народной поддержки государственной власти и Русской Православной Церкви как главных гарантов мира и стабильности в нашей стране, что особенно важно в условиях грозных вызовов современности.

Фоторепортаж Александра Зверева.