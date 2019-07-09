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Закон и беззаконие

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В Ростове прошел совместный рейд сотрудников Южной оперативной таможни и ГИБДД МВД

2019-07-08_yutu_reid
Июль 09
22:18 2019
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Южной оперативной таможней совместно с сотрудниками специализированного батальона ДПС Управления ГИБДД МВД России по Ростовской области был проведен рейд на территории г. Ростова-на-Дону с целью выявления и пресечения нарушений правил временного ввоза транспортных средств для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС.

В ходе проведения рейда с участием оперативных сотрудников, сотрудников отдела административных расследований и бойцов специального отряда быстрого реагирования Южной оперативной таможни была проверена законность перемещения и использования порядка 70 иностранных легковых и грузовых автомобилей.

При осуществлении проверочных мероприятий иностранным гражданам, использующим временно ввезенные транспортные средства, в пределах компетенции разъяснялись нормы таможенного законодательства Евразийского экономического союза с целью недопущения нарушений и его неукоснительного соблюдения, — сообщили нам в Южном таможенном управлении.

По итогам рейда было выявлено иностранное транспортное средство Toyota Land Cruiser 2010 г.в. рыночной стоимостью порядка полутора миллионов рублей, своевременно не вывезенное гражданином Республики Абхазия. В отношении иностранного лица возбуждено дело об административном правонарушении, автомобиль изъят. Ведется административное расследование.

Тэги
ГИБДДМВДРостов-на-ДонуТаможня
Страны
Россия

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