В российской лесной отрасли ещё не поздно навести порядок…

Ю. Воробьев: Российская лесная отрасль должна выйти на качественно новый уровень

В Совете Федерации обсудили первоочередные меры, направленные на реформирование лесной отрасли

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев провел первое заседание рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства.

Юрий Воробьев напомнил, что в ходе одного из заседаний Совета Федерации, в рамках «Правительственного часа», была рассмотрена проблема, связанная с незаконной рубкой и вывозом леса за рубеж. «В результате рассмотрения этого вопроса вскрылись и другие проблемы лесной отрасли».

«Рабочая группа по совершенствованию лесного законодательства должна выработать рекомендации, которые лягут в основу работы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также Правительства РФ, где также создана рабочая группа с которой мы плотно взаимодействуем. Наша задача консолидировать усилия всех ветвей власти, федеральных и региональных, а также научного сообщества», — сказал Юрий Воробьев.

Он уточнил, что рабочая группа будет собираться регулярно, в том числе и в субъектах РФ.

Вице-спикер СФ отметил, что в хозяйственный оборот страны в настоящее время включено только двадцать процентов от всего лесного запаса. «Эффективность лесной отрасли в хозяйстве нашего государства является очень низкой».

В работе приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, заместители председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев и Татьяна Гигель, член того же Комитета СФ Сергей Брилка, полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Совете Федерации Андрей Яцкин.

Алексей Майоров обратил внимание на первоочередные задачи и основные направления работы, которые, по мнению сенатора, должны включать статистическое определение площади и качества российских лесов, разделение полномочий и ответственности федеральных и региональных властей в сфере лесоустройства, довести до необходимого уровня численность работников лесохозяйства, прежде всего – лесников, наделить их семи необходимыми полномочиями. Отдельный вопрос – совершенствование Лесного кодекса РФ.

Сергей Брилка обратил внимание на вопросы сохранения лесной экосистемы и участие в этой работе представителей научного сообщества.

Владимир Лебедев высказал предложения, касающиеся охраны лесов от пожаров с упором на совершенствование лесного законодательства, поднял тему отсутствия уполномоченных лиц при тушении пожаров на землях лесного фонда и кредиторскую задолженность за эту работу, а также затронул тему полномочий по лесоустройству, включая таксацию лесов и лесоустроительных мероприятий.

Татьяна Гигель напомнила о необходимости устранения кадрового дефицита в лесной отрасли.

В ходе заседания выступили с докладами заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко, заместитель Министра МЧС – главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Игорь Кобзев, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов, представители федеральных и региональных органов государственной власти, бизнеса, научных и общественных кругов. Они затронули вопросы вывозных пошлин на лесоматериалы, тушения лесных пожаров, контроля за договорами лесопользования, обсудили предложения по первоочередным мерам, направленным на реформирование лесной отрасли, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Как отметил Юрий Воробьев, предложения будут обработаны и изложены в дополненном и расширенном проекте решения рабочей группы.

По словам вице-спикера СФ, в конце текущего года планируется подготовить отчет о выполнении Постановлении Совета Федерации, а в осеннюю сессию 2020 года в Совете Федерации вновь заслушают информацию о работе Министерства природных ресурсов и Агентства по вопросам ведения лесного хозяйства.