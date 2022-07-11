Общество

В России ужесточат запрет пропаганды нетрадиционных ценностей

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Запрет ЛГБТ

Российский государственный и политический деятель, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володин Вячеслав Викторович заявил, что в России нужно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей.

Спикер Госдумы отметил, что с выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки.

«Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились»

После высказывания Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, Госдума всерьез задумалась реализовать эту инициативу в плане «нетрадиционных отношений». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Евсеевич Хинштейн.

Что подразумевается?

— Расширить статью 6.21 КоАП, введя административную ответственность за пропаганду подобных отношений для любых возрастов. Раньше ответственность подразумевалась только за пропаганду среди несовершеннолетних;

— Запретить распространять среди детей вообще любую информацию, которая демонстрирует «нетрадиционные отношения и извращения»;

— Ввести еще более жесткую ответственность за пропаганду педофилии.

СтраныРоссия
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