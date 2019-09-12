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В России создано Агентство стратегической безопасности

russia
Сентябрь 12
22:39 2019
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Для защиты интересов граждан Российской Федерации по всему миру, ветеранами из различных военных и разведывательных организаций создано Агентство стратегической безопасности. Теперь у иностранных частных разведывательных спецслужб и агентств безопасности, таких как Kroll, Strategic Insight Group, Control Risks, GPW появился серьезный конкурент из России.

Директор частного Агентства стратегической безопасности Алексей Шавырин, в недалеком прошлом кадровый офицер известного спецподразделения “Вымпел”, оценивает в десятки миллиардов долларов ежегодные потери национальных компаний и частных лиц из-за отсутствия системной поддержки в вопросах экономической безопасности.

Агентство стратегической безопасности защитит бизнес россиян от международных мафиозных структур, промышленного шпионажа, обеспечит сохранность активов и инвестиций, проведет деловую и финансовую разведку, поможет компаниям из РФ и стран ЕАЭС лоббировать и продвигать системные экономические интересы и защищать репутацию более чем в пятидесяти странах мира.

В отличие от иностранцев, давно использующих для защиты своих интересов возможности частных спецслужб, российские граждане только сейчас получили “волшебную палочку” в виде АСБ и инфраструктуры агентства с собственными банковскими, финансовыми и инвестиционными инструментами.

На базе АСБ открыт полнофункциональный российский Центр стратегического анализа и управления проектами, что стало “сюрпризом” для иностранных частных разведывательных организаций типа Stratfor, RAND, Chatham House, Bruegel, PIIE и других, использующих в своей работе гибридные технологии и бывших монополистами в области геополитической разведки и прогнозирования.

Бизнес, частные лица и государственные служащие, являющиеся резидентами России, могут воспользоваться услугами Агентства стратегической безопасности для защиты от рейдеров, коррумпированных чиновников и сотрудников силовых структур, а также любых организованных преступных группировок, в том числе этнических.

Страны
Россия

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