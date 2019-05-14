В России подготовлены законопроекты, направленные на развитие цифровой экономики

Сенаторы совместно с Правительством РФ подготовили пакет законопроектов, направленных на развитие цифровой экономики

Предусмотрены поправки в закон «О персональных данных», в ряд законодательных актов РФ в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи и в части уточнения процедур идентификации и аутентификации

Заместитель Председателя Совета Федерации, руководитель Совета по развитию цифровой экономики при СФ Андрей Турчак и первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, руководитель рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения развития цифровой экономики Людмила Бокова совместно с Правительством РФ подготовили пакет законопроектов, направленных на развитие цифровой экономики.

«Подготовлен пакет законопроектов, нацеленных на создание условий для развития цифровой экономики. Сегодня это три законопроекта, касающиеся оборота персональных данных, использования электронной подписи, введения понятия электронного цифрового профиля гражданина. В ближайшее время мы завершим работу над законопроектом по введению электронных трудовых книжек. На все эти законопроекты давно существует запрос и бизнеса, и общества, и все они связаны с достижением целей нацпроекта «Цифровая экономика». К сожалению, сейчас законотворчество отстает от реальной практики. И очень важно, стремясь обеспечить необходимую законодательную базу, избежать избыточной зарегулированности. Мы работаем только над упорядочением, созданием среды и равных возможностей для всех участников рынка», — пояснил Андрей Турчак.

Вице-спикер СФ подчеркнул, что каждый законопроект проходил обсуждение с экспертами на площадке Совета по развитию цифровой экономики при СФ. «Правительство поддерживает подготовленные законопроекты и участвовало в их разработке».

Как пояснила Людмила Бокова, речь идет о поправках в законы «О персональных данных», в некоторые законодательные акты РФ в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи и в части уточнения процедур идентификации и аутентификации.

Комментируя поправки в закон о персональных данных, Людмила Бокова отметила, что законопроект направлен на создание благоприятных условий и новых возможностей для использования и обращения информации в интересах бизнеса, потребителей, общества и государства в целом. При этом ключевое условие их реализации — обеспечение достаточных правовых и других механизмов защиты прав и свобод субъектов и иных обладателей информации.

Вводится понятие «анонимизации персональных данных» и предусматривается, что данные, полученные в результате данного процесса, могут обрабатываться свободно, поскольку представляют собой информацию, не позволяющую определить, к какому конкретному лицу она относится.

По словам сенатора, законопроектом устанавливается, что субъект вправе представлять оператору согласие на обработку персональных данных, ранее собранных оператором персональных данных для иных целей. «Это крайне необходимая потребность для расширения спектра услуг, потенциально доступных для граждан».

Людмила Бокова отметила, что предусматривается новый подход к обработке персональных данных для реализации законного интереса оператора и третьих лиц. Действующая редакция нормы о законном интересе на практике практически не применяется, так как условием законности интереса признается отсутствие нарушения прав субъекта. В связи с недостаточной определенностью формулировок применение этого института затруднительно. «Это существенно сокращает возможности по оптимизации внутренних процессов и процедур обслуживания, а также возможности в части минимизации рисков, в том числе вследствие мошенничества со стороны субъектов. Для создания сбалансированных условий между законными интересами оператора и правом субъекта на защиту персональных данных в законопроекте дополнительно к уже указанным уточняются допустимые формы реализации этого института», — подчеркнула парламентарий.

Также предлагается исключить необходимость получения согласия субъекта на обработку персональных данных в сферах отношений, связанных с трудовыми, однако не являющихся непосредственно трудовыми. Это, например, оформление командировок, обеспечение пропускного режима, направление на обучение.

Людмила Бокова сообщила, что законопроект прямо предусматривает возможность выдачи согласия на обработку персональных данных дистанционно в электронной форме, для нескольких целей, несколькими обработчикам, что является общественной потребностью для построения цифровой среды доверия, в том числе для запуска новых инновационных сервисов и услуг, удаленного взаимодействия с клиентами, работниками, получения государственных услуг и прочее.

Изменения в некоторые законодательные акты РФ в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи разработаны для создания единого пространства доверия электронной подписи, что важно, как отметила сенатор, поскольку в настоящее время при взаимодействии с различными ведомствами пользователи — как юридические и физические лица, так и органы государственной власти — сталкиваются с проблемой отсутствия возможности применять для идентификации и аутентификации в информационных системах соответствующих ведомств при получении государственных услуг и направлении межведомственных запросов один единый сертификат ключа проверки усиленной квалифицированной электронной подписи.