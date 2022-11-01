В России начали работу более 2700 призывных комиссий

В России во вторник начали работу более 2 700 призывных комиссий

🔹 «Что касается осенней призывной кампании. Сегодня в 85-ти субъектах Российской Федерации приступили к работе более двух тысяч семисот призывных комиссий. Всего призыву подлежат 120 тысяч человек для прохождения военной службы в течение 12-ти месяцев», – сказал Министр обороны на селекторном совещании.

🔹 По его словам, «военные комиссариаты обеспечены всеми необходимыми материальными средствами, в том числе вещевым и медицинским имуществом, средствами индивидуальной защиты».