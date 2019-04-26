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Здоровье и медицина

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В России наблюдается резкий рост заболеваемости раком

Маммология
Апрель 26
15:16 2019
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В России на протяжении последних нескольких лет растет число онкобольных, — рассказал журналистам главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.

По словам специалиста, сейчас врачи выявляют порядка 600 тысяч случаев онкологии в год, и эта цифра растет постоянно, пишет РБК. «Ранее мониторинг показывал 500 тысяч в год, потом 560, сейчас цифра выросла до 600», — пояснил Каприн.

О росте заболеваемости раком ранее также сообщал Национальный медицинский исследовательский центр радиологии. Говорилось, что в 2017 году на территории страны врачи диагностировали 617 тысяч новых случаев заболевания, в то время как годом ранее этот показатель был на уровне 599 тысяч. Всего на учете в онкоцентрах состоит 3,6 млн человек.

Тэги
Рак
Страны
Россия

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