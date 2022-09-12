Один человек погиб, еще четверо получили ранение в результате обстрела ВСУ населенного пункта Логачевка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

“К сожалению, не обошлось без жертв – погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены 4 пострадавших с ранениями средней степени тяжести. 3 из них – граждане Украины, один мужчина – житель Логачевки”, – отметил он.

Напомню, ещё в мае, когда ВСУ начали обстреливать территорию России, появились первые жертвы, в Кремле пригрозили «нанести удары по центрам принятия решений». С тех пор удары по российским населенным пунктам постоянно повторялись – Зеленский и его хозяева поняли что российские угрозы лишь пустые слова.