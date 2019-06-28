В рейтинге криминогенности регионов Краснодарский край показал худшую динамику

Институт региональных проблем (ИРП) опубликовал результаты второго рейтинга регионов по сочетанию социально-экономических факторов, влияющих на криминогенность. Рейтинг был составлен на основе статистических данных за март 2019 года, включая уровень безработицы, заработной платы, долги по кредитам и статистику по самым распространенным преступлениям в регионах. Отдельным критерием оценки криминогенности в рейтинге вынесено страховое мошенничество, как один из наиболее масштабных и динамичных видов экономических преступлений. По мнению экспертов, динамика страхового мошенничества является достаточно точным предиктором криминогенности как фактора, снижающего экономический потенциал региона, а вслед за ним – его социальную привлекательность.

«По сравнению с результатами первого рейтинга криминогенности значительных изменений в топ-10 благополучных и топ-10 неблагополучных регионов не произошло, — комментирует директор ИРП Дмитрий Журавлев. — Практически все регионы из «красной» и «зеленой» зон сохранили свои позиции. Однако отмечается небольшое равномерное снижение суммы баллов практически у всех регионов из топ-10 благополучных регионов, их отрыв от остальных регионов становится меньше. Сохранение этой тенденции будет означать плавное ухудшение социально-экономических факторов, учитываемых в рейтинге».

Топ-10 регионов, ухудшивших свои позиции в рейтинге, возглавил Краснодарский край. По сравнению с первым рейтингом регион потерял 14(!) позиций, переместившись с комфортного 43 места на 29-е. Такой результат обусловлен снижением располагаемых доходов (на 3 791 рубля), в то время как официальные зарплаты продолжают находится на уровне ниже среднего по России. Долги по зарплате и налогам продолжают расти, количество активных ИП сократилось. Одновременно криминальные факторы демонстрируют значительный рост — насильственные преступления (+5%), страховое мошенничество (+45%), взяточничество (+88%), ДТП (+5%).

Также свои позиции в рейтинге ухудшили Кировская область (-6 позиций), Республика Башкортостан (-5 позиций), Рязанская (-5 позиций) и Новосибирская (-4 позиции) области, Еврейская автономная область (-4 позиции), Костромская (-4 позиции), Волгоградская (-3 позиции), Московская (-3 позиции), Вологодская области (-2 позиции).

Наибольший рост продемонстрировала Ростовская область, которая улучшила свое место в рейтинге на 6 позиций за счет положительной динамики доходов населения, роста номинальных зарплат (в среднем на 1 716 рублей) и в том числе благодаря снижению количества страховых мошенничеств на 36,3%.

Также положительную динамику демонстрируют Томская область (+5 позиций), Республика Татарстан (+5 позиций), Мурманская область (+4 позиции), Магаданская область (+4 позиции), Челябинская область (+3 позиции), Республика Саха (+3 позиции), Удмуртская Республика (+3 позиции), Алтайский край (+2 позиции), Нижегородская область (+2 позиции).

Мурманская область улучшила свое место в рейтинге благодаря росту располагаемых доходов домохозяйств (на 4 122 рубля), снижение индекса безработицы на 1,1%. Регион демонстрирует резкое снижение удельного показателя страховых мошенничеств (на 40%), однако в абсолютном выражении показатель продолжает оставаться высоким. Это одна из причин, по которым регион находится ближе к «красной» зоне рейтинга.

Позитивная динамика почти по всем показателям заметна в Алтайском крае. Там зафиксировано снижение уровня индекса бедности (-3%) и безработицы (-0,6%), а также экономических преступлений, в частности случаев страхового мошенничества (-19%). Уровень зарплат вырос (+1537 рублей), но темпы роста все еще остаются ниже средних по России, — сообщил нам Информационный проект «Страхование: Общественная экспертиза».

О рейтинге криминогенности регионов

Рейтинг формируется на основе нескольких групп статистических данных, регулярно публикуемых органами власти. Уровень зарплат, безработицы, потребительских цен публикует Росстат, динамику количества ИП и долги по налогам ФНС, статистику по разным видам преступлений — Генпрокуратура, статистику ДТП — МВД, расходы региональных бюджетов и внебюджетных фондов — Федеральное казначейство. Задача рейтинга — на основе накопленных данных прогнозировать развитие криминогенной обстановки в регионе и устанавливать ее взаимосвязь с показателями уровня жизни людей.

Результаты второго рейтинга криминогенности регионов опубликованы на официальном сайте Института региональных проблем (irpr.ru/2019/06/27/rejting-kriminogennosti-regionov-vypusk-2)